Joven ‘influencer’ confirmó que tiene cáncer incurable y se despidió en TikTok: “es mi momento de partir”

Emilio Betancourt, que actualmente es uno de los influenciadores más famosos de México, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confirmó que le diagnosticaron recientemente cáncer.

Mediante su cuenta personal de TikTok, el creador de contenido compartió un sentido video y señaló que nuevamente tiene que afrontar esta dura enfermedad. Asimismo, recordó que esta enfermedad lo llevó a perder una pierna, un pulmón y una costilla.

El mexicano, de igual manera, aprovechó el espacio digital para despedirse de todas las personas que lo han apoyado durante este complejo proceso, pues puntualizó que no hay ningún tratamiento médico que detenga el avance de la enfermedad en esta oportunidad.

“El cáncer ha vuelto campeones, creo que es hora de partir. Mi nombre es Emilio Betancourt y en mis 25 años he vencido en más de 10 ocasiones al cáncer. En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que ‘El Canelo’. Sin embargo, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que ya no tengo opciones”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Lo que sí tengo es la mayor bendición a la que debe aspirar el hombre en su vida que es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte. Es por eso que en el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad, porque en esta vida he amado tanto como pude amar y he logrado todo lo que quería lograr. Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle: ‘estoy listo para ir a casa, Señor’”.

Emilio Betancourt perdió una pierna por el cáncer | Foto: Instagram: Emilio Betancourt

Emilio Betancourt junto a Luisito Comunica | Foto: Instagram: Emilio Betancourt

Betancourt, no obstante, señaló finalmente en la pieza audiovisual que nunca dejará de luchar y que buscará ser feliz mientras siga con vida, recalcando que quiere cumplir muchos sueños más.

“Yo soy de la idea de que mientras la música siga sonando, no podemos dejar de bailar. Es por eso que en estos últimos meses quiero cumplir mis más grandes sueños y, quizás así, en el camino Dios me permita tocar la mayor cantidad de corazones posibles. Hoy comienzo a contarte todo lo que he aprendido en esta corta vida pero muy larga batalla. Hoy comienzo a contarte todo antes de partir”, concluyó.

El anunció del creador de contenidos, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales y varios internautas le enviaron decenas de mensajes de apoyo.

Emilio Betancourt ha utilizado las redes sociales para motivar a las personas que tienen cáncer, pues él ha logrado vencerlo en 10 ocasiones. Incluso, tiene una pequeña fundación para ayudar a niños que padecen esta enfermedad.

Emilio Betancourt confirmó que tiene cáncer otra vez | Foto: Instagram: Emilio Betancourt

El creador de contenido superó el cáncer en 10 ocasiones | Foto: Instagram: Emilio Betancourt