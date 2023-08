Epa Colombia confiesa haber rechazado curiosa invitación de Álvaro Uribe, ¿por qué lo hizo?

Epa Colombia es una de las mujeres más mediáticas y polémicas del país. Desde que se dio a conocer con su característico canto “Eh eh epa Colombia” en el Mundial Brasil 2014 no ha dejado de figurar en las redes sociales, primero con sus videos graciosos e histriónicos, y luego con escándalos que se convirtieron en noticia nacional, como el proceso legal que casi la manda a la cárcel por dañar una estación de TransMilenio en plena jornada de marchas sociales.

La evolución de Daneidy Barrera, nombre de pila de la influencer, ha sido notoria y toda ha quedado registrada en las redes sociales. En los perfiles que tienen en plataformas como Instagram, se ve cómo día a día Epa ha empezado a encarrilar su vida con su empresa de keratinas hasta convertirse en toda una mujer de negocios, que la ha llevado a obtener diferentes reconocimientos gubernamentales y a ocupar un estatus ejecutivo en el país.

Epa Colombia al lado de su familia. | Foto: Tomado del video publicado por @epa_colombia

Esto también le ha dado la posibilidad de estar en el radar de los políticos del país. Hace un año Barrera dio la sorpresa apareciendo en un video junto al expresidente Álvaro Uribe, quien se reunió con ella, conversaron de asuntos de coyuntura nacional en dicho momento y hasta mostraron una gran amistad, lo que terminó resonando en todos los medios de comunicación y generando un revuelo de críticas en las redes sociales.

Este encuentro tuvo una repercusión exagerada en la cotidianidad de la empresaria y eso lo acaba de confesar en su reciente entrevista con la periodista española Eva Rey, quien le indagó a Daneidy sobre su amistad con Uribe y la “reina de las keratinas” atinó a confesarle que el expresidente le volvió a extender una nueva invitación que esta vez ella decidió rechazar de forma respetuosa y definitiva.

Epa Colombia y Álvaro Uribe | Foto: Capturas Instagram @epa_colombia

“No me he vuelto a ver con él, pero sí me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín”, expresó la empresaria. En ese momento Rey le pregunta si está dispuesta a hacer dicha visita y ahí se dio el no rotundo: “No, muchas gracias, otro escándalo no… Me dieron demasiado duro por la foto pasada con Uribe. Perdí casi 300 mil seguidores y la gente afuera me decía ‘Epaparaca’, me decían de todo”, añadió Barrera.

Pero el escándalo de su reunión con Uribe no fue del todo negativa para Daneidy, porque ella misma reconoció que funcionó para que sus empresas y tiendas pudieran gozar de una mayor tranquilidad. Además, eso también hizo que otros políticos reconocidos del país quisieran compartir tiempo con ella.

“Él simplemente me hizo una invitación, me llamó y me dijo que nos viéramos. Yo la tomé, me vi con él y desde que hice eso a mí me han dejado de molestar. Muchas entidades del gobierno me molestaban como Secretaría, Invima, la Dian… Entonces me han dejado como quieta… Me ha servido muchísimo… Ayudó a abrir mis peluquerías, porque me las cerraban por cualquier cosa”, declaró Epa Colombia.

En cuanto a los políticos que han querido conectar con ella, hay una en específico que también es de la línea política de Uribe y es conocida por tener un carácter muy fuerte y unas ideas muy concretas sobre cómo la derecha podría gobernar el país de la forma correcta.

Foto: Instagram @des_coneva. | Foto: Foto: Instagram @des_coneva.