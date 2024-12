Las primeras fotografías se difundieron el miércoles, forzando la disculpa del primer ministro, pero el escándalo fue aumentando este jueves, con la publicación de nuevas instantáneas y un video. El caso minan sus opciones de cara a la reelección en las elecciones de octubre en el país, que se prevé sean ajustadas.

La polémica

La controversia se produjo el miércoles, cuando la revista estadounidense TIME publicó una fotografía de Trudeau en la que aparece sonriente, vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza, en una fiesta temática. El primer ministro, quien entonces tenía 29 años, es el único en la foto que tiene la piel oscurecida.

Ante preguntas de los medios el miércoles, el primer ministro explicó que en el año 2001 posó disfrazado de Aladino durante una fiesta basada en "Las mil y una noches" en la prestigiosa escuela privada de West Point Grey de Vancouver, donde trabajaba como profesor.

"No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau, quien subrayó que no lo consideró "racista en su momento". Trudeau también reconoció a los periodistas que esta no fue la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona negra.

"Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación en la que canté ‘Day-O‘ con maquillaje", manifestó. Esa segunda fotografía fue difundida posteriormente. Fue tomada cuando Trudeau era un estudiante en una escuela secundaria en Montreal.

Este jueves, la polémica se ampliaba con un video dado a conocer por la cadena de televisión canadiense Global News. En él, Trudeau aparece con la cara pintada de negro, una camiseta y pantalones vaqueros rasgados, haciendo gestos con la cara mientras se ríe. "Oscurecer tu rostro sin importar el contexto o las circunstancias es siempre inaceptable, por el historial del racismo vinculado a esta práctica". "Debería haberlo entendido entonces y nunca debería haberlo hecho", manifestó el primer ministro.