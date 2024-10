Kamala Harris y Donald Trump se juegan sus últimas cartas de cara a las elecciones en EE. UU. Así está el panorama en ambas campañas

El tono de la confrontación sube mientras tanto con una Kamala Harris que alegó que los estadounidenses no pueden “tener un presidente de Estados Unidos que admire a los dictadores y sea un fascista”, aseguró en un evento organizado por la CNN, en que el presentador le volvió a preguntar si creía que Donald Trump era una fascista, a lo que rotundamente dijo que sí. Esto después de que John Kelly, exjefe de gabinete y secretario de Seguridad de Trump, afirmó en The New York Times que el exmandatario prefiere las dictaduras y demostró admiración en algunos ámbitos a Adolf Hitler.

Sin embargo, desde la campaña republicana prefieren no hacer mucho caso a las acusaciones de uno de los hombres más importantes de lo que fue el Gobierno Trump. Por su parte, en su red social Truth Social, el expresidente tildó a Kelly de ser un “degenerado que inventó una historia a partir del odio puro”, aseguró. “Es la única alternativa que ella tiene, no tiene propuestas, no tiene planes, no tiene ideas, no tiene nada que ofrecer a la opinión pública ni a los votantes. No tiene nada que ofrecer, entonces no le queda más remedio que salir a atacar al expresidente”, asegura Flores desde la campaña republicana.