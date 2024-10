Kamala Harris se va de frente contra Donald Trump por supuestos elogios a Hitler: “Está desquiciado e inestable”

Harris aseguró que el expresidente “está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones”, sostuvo en referencia a un exjefe de gabinete del magnate durante su mandato.

Citando unas declaraciones de Kelly a The Atlantic y al New York Times, Harris dijo que Trump “quería generales como los que tenía Adolf Hitler”. “Dijo eso porque no quiere un ejército que sea leal a la Constitución de Estados Unidos”, consideró y agregó: “Quiere un ejército que sea leal a él”.