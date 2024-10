Bill Gates donó 50 millones de dólares a una organización que apoya la campaña de Kamala Harris

Duro golpe de opinión dio el magnate Bill Gates en la disputa electoral que mantienen republicanos y demócratas por la Casa Blanca. Las elecciones en los Estados Unidos serán el próximo 5 de noviembre y aunque las encuestas demuestran una paridad absoluta entre Donald Trump y Kamala Harris, las reacciones y apoyos de los magnates a nivel mundial llegan desde los distintos puntos.

Bill Gates | Foto: Getty Images

Según The New York Times, el magnate Bill Gates sería el responsable de donar de manera anónima un total de 50 millones de dólares a una organización sin fines de lucro, la cual apoya la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Si bien Gates no ha pronunciado oficialmente que apoya la campaña de Harris, sí ha demostrado su gusto hacia la administración Biden-Harris en torno al manejo que le han dado al cambio climático y a las problemáticas de los estadounidenses.

La donación de los 50 millones de dólares de Gates se realizó a la fundación Future Forward, reconocida por ser un grupo externo, el cual apoya a Kamala Harris. La intención era que no se conociera la información sobre esta donación, pero The New York Times pudo conocer de primera mano del suceso.

Según The New York Times, Bill Gates aún no tiene definido qué candidato apoyar, pero lo que sí tiene claro es el prototipo de gobernante que quiere para los Estados Unidos. “Apoyo a los candidatos que demuestran un claro compromiso con la mejora de la atención sanitaria, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos y en todo el mundo”; adicional a ello, agregó que las próximas elecciones serán diferentes y tendrán injerencia a nivel mundial.

Las donaciones por parte de magnates a las campañas presidenciales no es un asunto nuevo, pues el CEO de Tesla Motors, Elon Musk, ha donado un total de 75 millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos en los últimos meses.

Kamala Harris y Donald Trump en su lucha por la Casa Blanca. | Foto: AFP

Según la cifras oficiales del magnate y empresario Elon Musk, esos 75 millones de dólares han sido donados de la siguiente manera: 15 millones de dólares en julio, 30 millones en agosto y otros 30 millones en septiembre al grupo America PAC, su organización política de apoyo a Trump.