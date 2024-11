La aplanadora Trump: el presidente republicano consigue mayorías en senado y cámara y podría aprobar sus proyectos más polémicos

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha sido un hito para el líder republicano y para todos los conservadores estadounidenses que, cansados de los movimientos progresistas, dieron un golpe sobre la mesa. Pero no solo se adueñaron de la Casa Blanca, también del control del Congreso. ¿Qué vendrá para Estados Unidos tras la triple victoria para el mandatario electo de la potencia más importante del mundo?

El nuevo mandatario no tendrá oposición para los nombramientos de su gabinete, los cuales por ley tienen que pasar por la aprobación del Congreso. Pero no es la primera vez que Trump tiene un escenario así, pues en su primer gobierno también tuvo mayoría en ambas cámaras, lo cual le dio muchas libertades, aunque para algunos no necesariamente es una vía libre en todos los aspectos.