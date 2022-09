“La clave es la desmilitarización”: Zelenski criticó a la OIEA tras visita a la planta de Zaporiyia

Tras la visita de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la central nuclear de Zaporiyia este jueves 1 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, emitió su opinión acerca de las conclusiones a las que llegaron los funcionarios, así como el director, Rafael Grossi, durante este viernes.

La principal crítica que dirigió el presidente ucraniano hacia la OIEA, hace referencia que el organismo no pidió la salida de las tropas rusas de la planta, zona que llevan controlado desde las primeras semanas de la guerra y que, también ha provocado grandes problemas entre ambos países por los riesgos que presentan las operaciones militares en la zona.

“La clave de lo que debería suceder es la desmilitarización del territorio de la planta. Este es exactamente el objetivo de los esfuerzos ucranianos e internacionales”, comenzó expresando el presidente ucraniano en medio de un discurso televisado y dirigido a la nación.

Y agregó: “Y lo malo es que todavía no hayamos escuchado los llamamientos apropiados de la OIEA. Aunque lo hablamos con el Sr. Grossi en nuestra reunión en Kiev. Esta era la clave (...). Se dijo claramente: desmilitarización y control total por parte de especialistas nucleares ucranianos”, indicando que a pesar de las negociaciones con la OIEA, esta no había demandado nada para asegurar el control nacional de la zona.

En su discurso, Zelenski se vio muy en desacuerdo con el director de la OIEA, recalcando que no se habían tomado en cuenta las decisiones tomadas en medio de sus reuniones, añadiendo también que las tropas rusas no habían permitido el ingreso de periodistas ucranianos a la planta nuclear, mientras la misión de la organización hacía la inspección.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, habla con los medios en Kiev, Ucrania, el miércoles 31 de agosto de 2022. El organismo de supervisión nuclear de Naciones Unidas envió un equipo en una misión urgente para salvaguardar la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y rodeada de combates en Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky) - Foto: AP

“Desafortunadamente, esto no se hizo. Aunque se prometió. Desafortunadamente, los ocupantes no dejaron entrar a los periodistas, sino que organizaron a un grupo de sus propagandistas. Lamentablemente, los representantes del OIEA no protegieron a los representantes de los medios independientes”, afirmó el mandatario con respecto a la negación de los rusos a dejar pasar a la prensa ucraniana e internacional para reportar la situación de la planta.

Un reactor en la planta nuclear de Zaporiyia se detuvo debido a un bombardeo

Uno de los seis reactores de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas en el sur de Ucrania, se detuvo este jueves 1 de septiembre como medida preventiva debido a los bombardeos rusos, según informó el operador ucraniano de la planta.

“Hoy a las 4:57 horas (01H57 GMT), debido a otro bombardeo de mortero por parte de las fuerzas de ocupación rusas en el recinto de la central nuclear de Zaporiyia, se activó la protección de emergencia y se apagó la unidad de potencia operativa 5″, dijo Energoatom en un comunicado antes de la llegada de una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica al lugar.

Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) emprendieron el jueves el camino hacia la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, a pesar de las actividades militares en sus alrededores.

“Hubo actividad militar, incluso esta mañana, hace unos minutos”, pero “no nos detenemos, nos movemos”, dijo a la prensa antes de partir Rafael Grossi, el director de este organismo regulador de la ONU.

La comitiva partió desde la ciudad de Zaporiyia hacia Energodar, la localidad donde se encuentra esta planta controlada por Rusia, un recorrido habitualmente de dos horas en coche en el que deberán cruzar la línea del frente.