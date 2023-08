“La corte no definirá a una mujer”: juez desestima demanda de integrantes de hermandad femenina que no quieren a trans en el grupo

Una de ellas, Kappa Kappa Gamma, en su capítulo de la University of Wyoming, se haya en conflicto alrededor de la inclusión en sus filas de Artemis Langford, en septiembre de 2022.

En otras palabras, creen que no debió ser admitida por no ser una mujer.

De acuerdo con el New York Post , Johnson desestimó el caso a pesar de las versiones de varias integrantes de la hermandad, de acuerdo con las cuales Langford en una “depredadora sexual” que se siente atraída físicamente por ellas.

El juez señaló que, en vista de que los estatutos de Kappa Kappa Gamma no definen qué es una mujer, él no puede seguir adelante con el proceso.