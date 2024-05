La guerra de Javier Milei y Pedro Sánchez tienen las relaciones de Argentina y España en el limbo. ¿Qué viene para ambos países?

En los cinco meses que lleva en el poder, el presidente argentino, Javier Milei, no se ha cansado de casar peleas con líderes de todo el mundo. Esta semana, el nuevo enfrentamiento fue con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, llegando a tal punto que tomó la determinación de retirar a su embajadora en Buenos Aires, un negativo precedente para la historia de las relaciones de las dos naciones.

“No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso pueden llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, manifestó el mandatario argentino en su discurso en Madrid. Esto a pesar de que no se han comprobado las acusaciones contra la esposa del mandatario español.

De inmediato, el Gobierno de España mostró su indignación y además de llamar a consultas a su embajadora en Argentina, requirió a Milei para que se disculpara por sus declaraciones. “España exige también al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Luego, hubo una serie de rifirrafes entre los mandatarios. Primero, Milei afirmó que no iba a disculparse, y explicó que no mencionó a nadie en concreto y que funcionarios españoles lo habían tratado de “xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia y misógino”, y que la crisis estaba coordinada con la oposición de izquierda. Después, Sánchez dijo que el argentino “no estaba a la altura” de su cargo. Más tarde hubo otra respuesta desde Buenos Aires, diciendo que era un problema entre personas y no debía afectar a los países.