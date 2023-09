La historia de una peruana, que tras hallar los restos de su hija desaparecida por militares hace 31 años, asegura que: “ahora podré descansar”

Pilar Fierro cerró un durísimo capítulo de su vida al recibir de la fiscalía peruana una pequeña urna de madera con restos óseos de su hija Dora, una estudiante universitaria secuestrada y asesinada hace 31 años en una operación militar represiva en Lima.(Photo by Klebher Vasquez/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images