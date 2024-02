La increíble historia del hombre que vendió piedras como ‘mascotas’ y logró acumular una gran fortuna

El éxito de las Pet Rocks no solo se tradujo en ganancias económicas para Dahl, sino que también lo catapultó a la fama. El New York Times le dedicó un perfil, y el creativo incluso cambió su modesto auto por un Mercedes-Benz y su cabaña por una mansión con piscina.

Sin embargo, la fama y la fortuna no fueron suficientes para satisfacer a Dahl. A pesar de que intentó replicar su éxito con otros productos, ninguno logró el mismo impacto que las Pet Rocks. Incluso, en sus últimos años, el creativo llegó a expresar cierto arrepentimiento por su creación: “A veces me pregunto si mi vida no hubiera sido más simple si no lo hubiese hecho”.