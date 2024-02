El increíble caso del hombre que es padre de 180 hijos, pero no puede encontrar el ‘verdadero amor’

Joe, de 52 años, ha tenido experiencias íntimas con más de 200 mujeres. También envía su esperma a todo el mundo, como Estados Unidos, Argentina, Italia, Singapur, Filipinas y el Reino Unido. Pero él, que ha estado en su misión de ser padre durante 14 años, dice que sus buenas obras no le han ayudado en su vida amorosa.

Si bien el múltiple padre se siente muy bien por ayudar a la gente, se considera muy solitario, todo en medio de su lucha por encontrar la intimidad. “Uno pensaría que, como donante natural, tendría mucha actividad. Pero siempre he dicho que si quieres pasar mucho tiempo sexy, deberías conseguir una novia o casarte porque solo conozco mujeres. Normalmente, una o dos veces al mes”, contó a The Mirror.

Joe reveló que dice extrañar la parte íntima del sexo, ya que el momento en que dona su esperma es un acto formal. Así mismo, explicó como funciona el proceso. “Para muchas mujeres, lo incómodo no es la penetración en sí, sino los juegos previos. Por lo general, con la inseminación natural no hay cena, ni flores, ni chocolates, pero con la inseminación parcial es aún más austero. No habrá besos, mucho menos sexo oral, es posible que ni siquiera aparezca un pezón”, porque las mujeres suelen dejarse la camiseta puesta.