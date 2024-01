La promesa que Javier Milei le cumplió a un periodista tras ser electo presidente de Argentina

“Hacés bien con esperarme, porque sabes que voy a venir a verte”, le dice Milei a Gelblung, que le replica diciéndole que no sabe qué pasará, que verá que es lo que pasa en caso de que el candidato gane las elecciones. “¿Cómo no voy a venir a verte a vos, ‘Chiche’?”, es lo que le dijo el ahora mandatario de los argentinos, consolidando su promesa con el periodista.

“Fue muy sorpresivo. Se quedó como una hora charlando. Estábamos medios peleados. Una pavada, a mí no me gusta que me corrijan ciertas cosas, y hubo cosas que yo dije en cierto momento que no gustaron, pero no pasó nada grave”, dijo ‘Chiche’ Gelblung sobre como fue el encuentro con el presidente electo.