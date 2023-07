La radical decisión del teleférico de Guayaquil tras difusión del video de una pareja teniendo relaciones sexuales en una cabina

Además, se recalcó que se activaron los protocolos necesarios para tomar medidas en contra del personal que estuvo en ese turno , puesto que el video fue grabado por las cámaras de seguridad y no debía ser difundido en redes sociales como fue el caso, por lo que el o los responsables “ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”, según indicó la compañía.

“Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente” , agregó, con respecto a las medidas tomadas en un inicio por la difusión del material.

Los jóvenes no se dieron cuenta que en el lugar había una cámara de seguridad.

Y concluyó: “Es importante resaltar que esto se trata de un hecho aislado, que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte”, haciendo frente también a las voces que en redes sociales afirmaron que este tipo de actos eran comunes en el medio de transporte de la ciudad. Sin embargo, la compañía resaltó que no era así, sino que correspondía a un hecho particular.