“La sociedad rusa está infectada de apatía”: periodista ruso

Corrupción rusa y “miseria colosal”

Anin, en cambio, no muestra signos de apatía. Se mudó a Rusia cuando era adolescente, estudió periodismo en Moscú y en 2006 empezó a trabajar como reportero deportivo en Novaya Gazeta , un periódico conocido por sus muchos periodistas asesinados durante el régimen de Putin y bloqueado hace un año incluso en su versión digital.

Anin es consciente de que a muchas personas les resulta difícil entender el nivel de corrupción que impera en la élite rusa. “La sociedad rusa vive simplemente en una miseria colosal”, dice a DW. Las historias sobre los castillos de Putin o los yates de sus amigos no significan nada para la gente que vive en el campo “sin inodoros y en condiciones propias del siglo XVIII”.

Esta desconexión “no es nada sorprendente, incluso la guerra no preocupaba más que a unos pocos hasta que comenzó la movilización y empezaron las detenciones de esposos y hermanos para enviarlos al frente sin entrenamiento, donde sencillamente eran abatidos”, explica.

“Lo lamento, pero nos lo merecemos”

“Nuestro objetivo es decirle a la gente lo que realmente sucede, cómo es realmente el gobierno, qué está sucediendo realmente en Ucrania. Decirles que esta es una guerra criminal, que las autoridades rusas no toman en cuenta las vidas de sus propios ciudadanos y que simplemente están mandando a cientos de miles de personas al matadero”, sostiene.

“El futuro del pueblo depende del pueblo mismo. Si la gente de Rusia no quiere vivir de una manera distinta, si no quieren saber la verdad, no hay nada que podamos hacer”, agrega.