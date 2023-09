Rusia alardea de capacidad aeronáutica ante Kim Jong Un quien examina misiles en su visita a Vladivostok

El comandante de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, el teniente general Serguei Kobilash, informó a Kim de l as características de los portamisiles estratégicos rusos. Kobilash también ha detallado las capacidades técnicas y de vuelos del sistema de misiles ruso Kinzhal.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró el viernes que durante la visita “no se firmó ningún acuerdo y no estaba planeado firmar ninguno”.