La hermana de Kim Jong-Un, ¿el verdadero poder supremo de Corea del Norte?

El matriarcado norcoreano

Sin embargo, de todas las mujeres que gravitan alrededor de Kim Jong-Un, la más importante es Kim Yo-Jong, y de ello dio nuevos testimonios el libro The Sister: The estraordinary story of Kim Jo Jong, the most powerful woman in North Korea, (La extraordinaria vida de Kim Jo Jong, la mujer más poderosa de Corea del Norte), de Sung-Yoon Lee, publicado en junio pasado en el Reino Unido.