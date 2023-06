La sombría razón por la que una mujer asesinó a sus papás; así fue el atroz crimen que conmocionó a todo un país

Un crimen que conmocionó a México en 2013 volvió a ser evocado en los últimos días (al cumplirse diez años), avivando detalles de la estrategia de una joven que, con dos cómplices, fue acusada de arrebatarle la vida a sus papás adoptivos. Los hechos se desarrollaron en Chihuahua y las víctimas fueron identificadas como Efrén López y Albertina Enríquez Ortegón.

El día que la sospechosa escogió para el doble crimen fue el 3 de mayo y, según medios internacionales, su plan venía desarrollándolo tiempo atrás, al tener la certeza de la rutina que llevaban quienes le habían abierto las puertas de su hogar. López tenía otros seis hijos de una relación anterior, pero, pese a ello, integró a la mexicana como parte de la familia.

#Redes | El espeluznante caso de Ana Carolina López: la joven que mató a sus padreshttps://t.co/iIwaNywdFJ pic.twitter.com/9RMhJl5dqo — Canal 44 - El Canal de las Noticias Chihuahua (@Canal44CUU) June 15, 2023

La Vanguardia informó que a la mujer, identificada como Ana Carolina, nunca le faltó alimentación, refugio, viajes y regalos. En su época escolar habría sido blanco de bullying por no estar junto a sus papás biológicos y habría culpado del acoso en el colegio tanto a Efrén como a Albertina.

Así se perpetró el doble crimen

Cuando llegó el día de los ataques, la pareja de Ana Carolina y un amigo se escondieron en la vivienda de ella y tenían todo preparado. Según trascendió, la joven llamó a su mamá a la cocina con la supuesta excusa de ayudarle a encontrar algo. En este momento, uno de los hombres la habría estrangulado con un cable.

Sin embargo, el ataque no acabó ahí, era apenas el comienzo. Acto seguido, la primera víctima habría recibido inyecciones de veneno antes de que su cuerpo fuera escondido y se consumara la siguiente parte de la estrategia. El papá de la mexicana solía jugar bolos los viernes en la tarde y no llegaba a casa antes de la cena.

El 'modus operandi' fue el mismo con los papás adoptivos (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando el individuo arribó a la vivienda, presuntamente fue engañado con el mismo método anterior y también estrangulado. Una vez perpetrados los asesinatos, los tres sujetos salieron de ese lugar a comer perros calientes y, de acuerdo con Infobae, al siguiente día compraron gasolina antes de dirigirse a un terreno destapado donde incineraron los cuerpos.

¿Cuál fue la razón que dio la acusada?

La Vanguardia señaló que Ana Carolina acudió a las autoridades a reportar la desaparición de sus padres, mismos que fueron luego encontrados e identificados. En el caso de Albertina Enríquez, una prótesis de cadera se convirtió en elemento clave para determinar de quién se trataban los restos.

Según medios internacionales, la acusada fue a la Policía para reportar la desaparición de sus papás (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / GummyBone

En medio de las indagaciones preliminares, uno de los cómplices y novio de la joven rompió el silencio y confesó su participación. “¡Ya no puedo más, necesito un psicólogo!”, fueron las palabras del individuo, quien afirmó que su pareja le dijo: “ya no los aguanto más”. En cuanto a las palabras de la mujer, no evidenció señales de remordimiento.

“Sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio. No, porque ya no aguantaba a mis papás”, respondió sobre si tenía algún arrepentimiento. “Yo quería amor y ellos solo lo compraban todo con dinero, pero nunca mostraban su cariño con humildad. Nadie va a entender lo que yo aguanté muchos años. No lo hice porque sí, tuve mis motivos”, añadió, citada por La Vanguardia.

La mujer quedó en libertad en 2018 (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Respecto a la condena, ese medio afirmó que a Ana Carolina le dictaron 14 años y seis meses de cárcel; pero fue trasladada a un centro de reclusión para menores, del cual salió en 2018 por comportamiento “ejemplar”. Medios locales informaron que la joven pidió ser amparada en una ley para adolescentes infractores que situaba en cinco años el lapso máximo de sentencias.