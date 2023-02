¿Le salió caro? Por hacer esta broma en TikTok, a joven le anularon su título universitario

Las redes sociales continúan como el foco que reúne a grupos de diferentes edades, nacionalidades y que también distan en gustos e intereses. La cantidad de grabaciones tiene un alcance que algunas veces termina sorprendiendo, gracias a la inmediatez que rompe distancias y que puede conseguir un número de visualizaciones ‘impensable’.

Pese a que las plataformas digitales son el escenario en el que videos de distintas categorías tienen lugar, algunos contenidos pueden chocar con los límites y ser considerados ofensivos o que limitan con la sensibilidad. Es incierta la persona que está del otro lado de la pantalla, pues algunos clips (independientemente del número de seguidores que la cuenta tenga) pueden llegar a quién menos se esperaba.

Toda una sorpresa fue la que se llevó un joven en Venezuela, luego de que la universidad en la que se había graduado como enfermero le notificara que su título quedaba anulado. Según él, la decisión respondió a un comentario que hizo en TikTok, junto a otros compañeros, pero en tono jocoso.

¿Una broma que salió cara?

En el clip, varios graduandos con su toga y birrete pasan uno a uno y en menos de cinco segundos admitieron cosas que supuestamente hicieron o no aprendieron y que, a pesar de ello, no les fue impedimento para recibir el diploma. Lo curioso es que algunas ‘confesiones’ incluyen conocimientos elementales para ejercer esa profesión.

“Me gradué sin saber hacer el PAE (Proceso de Atención de Enfermería), me gradué sin saber inyectar, me gradué sin saber dosificar, me gradué sin saberme los signos vitales, me gradué sin hacer intervenciones de enfermería”, fue lo que dijeron algunas mujeres inicialmente. Después fue el turno de Jonathan: “Me gradué copiándome en los exámenes”.

Esas seis palabras fueron suficientes para que la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) retirara la validez de su título. Ahora el tiktoker apeló a la misma red social donde se compartió el video en cuestión (subido por una compañera) para buscar respaldo.

Joven no aceptó sanción

En una grabación, el venezolano contó que la UNEFA los señaló de haber “manchado” el nombre de la institución y les impuso una sanción en la que no solo tenían que pedir disculpas sino adelantar un curso de nivelación por un mes. La decisión fue considerada por él como “injusta” y, según reconoció, fue el único de los 14 ‘implicados’ que no aceptó el dictamen.

Posteriormente, Jonathan dijo que luego fue llamado por las autoridades universitarias donde le manifestaron que su diploma quedaba anulado por supuestamente tener “una actitud arrogante” al negarse a cumplir con la sanción. El joven hizo un llamado porque, en sus palabras, ahora es el momento de “no callar” y hablar cuando se considere que hay una ‘injusticia’.

Del plano académico pasó incluso al político cuando señaló que, en general, no se debían pasar por alto las “injusticias” de ninguna autoridad o Gobierno que quisiera omitir las normativas constitucionales.

Previo a ello, en su video de réplica mostró otros documentos para constatar que en su carrera se destacó por las buenas calificaciones y que había cumplido, a cabalidad, con las disposiciones para recibirse como enfermero. Además, apuntó a que había tenido “el privilegio” de oficiar el discurso en la ceremonia de graduación.

En TikTok las opiniones fueron divididas entre algunos usuarios que lo respaldaron y otros que lamentaron lo sucedido, pero tomaron una posición en línea con la institución. “Verifica si está estipulada la anulación del título como castigo”, “Tienes que aceptar esa sanción”, “La ética y la disciplina se deben reflejar durante tu formación y después de esta”, “Una carrera que conlleva tal responsabilidad debe tener profesionales serios”.