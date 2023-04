Le salió mal: joven robó moto, pero la artimaña se le acabó a las pocas cuadras

La delincuencia no se limita a un género ni edad, pues entre los casos que se reportan de robos y otros hechos de violencia, los menores también forman parte de la lista. Es ahí cuando surge la controversia sobre si debería aplicarse o no un juicio como adultos para que la impunidad no resulte ‘reinante’ por ese motivo.

Por ejemplo, hace algunos días se conoció en Argentina la detención de al menos nueve adolescentes en un cementerio, después de supuestamente perpetrar varios robos cuando despedían a un amigo. Hasta el camposanto llegó la Policía, pero los sospechosos finalmente fueron dejados en libertad y entregados a sus padres.

Los jóvenes se encontraban realizando supuestamente un homenaje a un compañero muerto en accidente de tránsito hace unos días. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

En la ciudad argentina de Córdoba un joven, de 17 años, fue señalado de robar una moto frente a un supermercado junto a otra persona. Sin embargo, cuando creyó que había consumado con éxito su delito, terminó encontrando la muerte, pues el vehículo se estrelló contra una camioneta a pocas cuadras del establecimiento.

¿El robo ‘más corto’?

Los hechos se presentaron este martes 25 de abril, en horas de la noche, sobre las calles Alto del Tala y Cajamarca. Luego de tomar la moto, el adolescente emprendió su huida, pero no pasó mucho tiempo antes de que (sin pensarlo) su sitio de destino cambiara y fuese el Hospital Príncipe de Asturias donde se confirmó que había fallecido.

Un joven de 17 años se llevó un vehículo que estaba estacionado en un supermercado. Cuando se daba a la fuga, tuvo un accidente que le costó la vida.https://t.co/dGr3Ji1x8G — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 27, 2023

De acuerdo con 0223, quien conducía la camioneta era un hombre de 52 años del que se desconoce su estado y respecto al supuesto ladrón, este llegó al centro médico acompañado de un testigo que lo asistió. El dueño de la moto robada, un joven de aproximadamente 20 años, aseguró que la había dejado estacionada en frente del local, y al salir se dio cuenta del delito.

La muerte del sujeto fue confirmada en el Hospital Príncipe de Asturias (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / imaginima

Ese medio de transporte quedó completamente destruido por la fuerza de la colisión (ocurrida alrededor de las 8:30 p.m.) y, según ese medio, el adolescente murió por un paro cardiorrespiratorio.

El Doce recogió un fragmento del parte policial, en el que un hombre de 24 años aseguró que el presunto ladrón “se encontraba de acompañante junto a otro sujeto a bordo de una moto y por circunstancias a establecer chocó con un vehículo”.

Ladrón murió mientras ‘escapaba’

Otro hecho también tuvo como escenario el país suramericano donde un supuesto delincuente murió, luego de que un veterano de guerra le disparara a comienzos de esta semana. Medios locales informaron que el primero estaba escapando por los techos, en compañía de otros sujetos.

El señor fue capturado para ahondar en un interrogatorio, según informó el medio Perfil, tras citar a Infobae. Otros dos sospechosos de intentar robar en esa jornada fueron aprehendidos, mientras que un tercero permanece prófugo.

Otros dos sospechosos fueron aprehendidos (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Perfil, el veterano de las Malvinas (60 años) escuchó ruidos inusuales y elevó su alerta ante un posible hecho delincuencial. En ese momento habría sido cuando subió para constatar sobre el origen de esos sonidos y encontró a varios individuos.

Aparte del que murió, uno de estos sujetos fue encontrado posteriormente entre los árboles y otro cerca de la vivienda donde su ‘compañero’ fue abatido. A ambos se les imputó por “tentativa de robo agravada por efracción (irrupción a la fuerza en un lugar) y escalamiento”, recoge ese medio.

Respecto a quien disparó, otro de los interrogantes se centra en si el arma que utilizó tenía o no los permisos vencidos. Entre tanto, Perfil informó que lo ocurrido pasó a manos del fiscal Favio Cardigonde.