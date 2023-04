Un veterano de guerra de 60 años mató a un ladrón que vio escapando por los techos en Argentina

Un veterano de guerra de 60 años en Argentina fue arrestado luego de causarle la muerte a un ladrón que vio huyendo por los techos de varias viviendas; además, el sospechoso estaba en compañía de dos cómplices más, quienes finalmente terminaron detenidos por las autoridades.

El segundo delincuente fue detenido por la Policía cuando trataba de esconderse entre unos árboles, mientras que el tercero se encontraba en la vivienda donde su cómplice ya había fallecido.

El veterano, por su parte, quedó detenido y a la espera de las indagaciones para determinar si hubo exceso al atacar al señalado delincuente, que huía con sus otros cómplices con los que presuntamente pretendía meterse a una casa.

En ese momento, uno de los sujetos cayó víctima de un disparo, que se presume vino del veterano de guerra, quien quedó en custodia de las autoridades para las indagaciones correspondientes.

Uno de los sujetos cayó víctima de un disparo, que se presume vino del veterano de guerra, - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con medios locales, la situación inició cuando los tres ladrones saltaron un muro para meterse a una vivienda en donde pretendían robar. Al verse descubiertos por el residente, empezaron la fuga entre los techos y las terrazas de las viviendas.

Por el momento, las autoridades están trabajando para determinar si el señalado ladrón fue atacado cuando estaba en la casa del hombre de 60 años y así determinar si fue en legítima defensa. O si, por el contrario, el hampón estaba lejos y el veterano de guerra tuvo un exceso de fuerza.

Las autoridades están trabajando para determinar si el señalado ladrón fue atacado cuando estaba en la casa del hombre de 60 años - Foto: Getty Images

Los uniformados también encontraron un bolso con una cizalla para romper candados, pinzas, guantes y otras herramientas.

La investigación sigue en curso y se espera más información en horas de la tarde.

Hombre mató a presunto ladrón que lo esperaba en una parada de bus en Argentina

En otros hechos, el pasado mes de febrero, un hombre de 21 años terminó matando a un presunto ladrón, luego de que este intentara hurtarle sus pertenencias mientras estaba esperando un bus.

Aseguran que el joven opuso resistencia y con un arma cortopunzante se defendió del presunto ladrón, quien recibió varias heridas.

Medios locales señalaron que el joven engañó al delincuente, haciéndole pensar que iba a sacar su celular o su billetera para entregárselos, pero, por el contrario, iba era a sacar el arma cortopunzante, generándose un forcejeo.

El joven engañó al delincuente, haciéndole pensar que iba a sacar su celular o su billetera para entregárselos, pero, por el contrario, iba era a sacar el arma cortopunzante, - Foto: Getty Images/iStockphoto

Gravemente herido, el ladrón se desvaneció en el suelo y terminó muriendo en el lugar tras ser apuñalado en el tórax y en el cuello. Sin embargo, un juez consideró que el joven de 21 años actuó en defensa propia, motivo por el cual fue puesto en libertad.

Ahora, las autoridades argentinas siguen buscando establecer la identidad del presunto ladrón que murió y, a su vez, analizan si estuvo involucrado en otros casos delictivos.

Otros casos

A propósito del caso anterior, un padre tomó una radical decisión contra su hijo, a quien encontró con intenciones de robar. El hecho se registró en el municipio de Tocoa (departamento de Colón) en Honduras, cuando el hombre intervino y no pasó desapercibido el delito que se habría perpetrado.

La amenaza e intento de robo de una licuadora no fue observado, inicialmente, por las autoridades sino por el propio papá. A medios locales, el hondureño señaló que no lo dudó antes de tomar su moto e ir tras su hijo hasta que este se ‘rindiera’.

TE LO CUENTO: Un padre hondureño entregó a su hijo a la Policía porque se robó una licuadora en Tocoa, Colón.



“Yo no les enseñé eso”, dijo tras revelar que vio a su hijo cuando amenazó con un machete a un comerciante para robarle la licuadora y lo persiguió hasta detenerlo. pic.twitter.com/1cNZ6ZQEm2 — Hondudiario.com (@hondudiario) March 22, 2023

“Yo (estaba) enfurecido. No le enseñé eso (...). Hay que ser honesto. Cuando hay, hay y cuando no hay, no hay”, aseguró y fue lo que le motivó para entregarlo a la Policía, informó el diario La Prensa. El objeto sustraído pudo ser recuperado y devuelto a su propietario, mientras que este padre sugirió que su hijo podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

“Como todo muchacho que anda gafo por esa droga, un machete era con lo que andaba y amenazó (al vendedor)”. Cuando se enfrenta una situación similar, “uno dice ‘llévese eso, no hay problema’”, aseguró en diálogo con TVT.

El comerciante, víctima de robo, contó cómo se desarrolló el episodio. Según relató, se dio cuenta cuando el “muchacho” se acercaba a él. “Como voy caminando no me percaté de que traía el machete; después, se adelantó y me dijo ‘mi abuela Sara necesita una licuadora’ y le dije ‘tal vez paso a la vuelta’”.

De repente, el adolescente dejó ver sus reales intenciones cuando supuestamente sacó esa arma y le dijo: “es un asalto que te voy a hacer”. El vendedor afirmó que se había hecho a un lado, en medio de la amenaza, y vio cómo el joven rompió la cuerda que sostenía su mercancía.

En ese momento el sospechoso tomó el elemento de cocina y partió a correr sin atender el llamado de su padre, quien llegó en moto y empezó a pitar para que no escapara, pues había sido testigo de ese actuar. Finalmente, el joven se detuvo y fue conducido a la estación de Policía, aunque no trascendió sí se abrió una causa penal en su contra.