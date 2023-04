Maduro exige liberación de Álex Saab como una de las condiciones para destrabar el diálogo con la oposición en vísperas de la cumbre

A pocas horas de que inicie la Conferencia Internacional citada por el Gobierno de Gustavo Petro para evaluar la situación de Venezuela, en la que participan delegaciones de 19 países y un representante de la Unión Europea; el presidente, Nicolás Maduro, exigió varias condiciones para “destrabar los diálogos con la oposición”.

Se trata de una cinco medidas que, según Maduro, son indispensables para que el régimen se vuelva a sentar en la mesa de negociación y así ceder a realizar elecciones diplomáticas a cambio de que Estados Unidos le levante todas las sanciones económicas.

Una de ellas es la liberación del barranquillero Álex Saab, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos y a quien el gobierno de Maduro llama “diplomático”.

Sin duda, el régimen está demostrando la importancia que tiene Saab para sus propios intereses. Además, cabe recordar que cuando se produjo la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde con destino a Estados Unidos, el Gobierno suspendió la reunión de la mesa de diálogo en México, la cual protestaba por lo que consideró un “secuestro”.

En ese instante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.

Ahora bien, aunque deseó éxito general a la cumbre y por supuesto, al presidente Gustavo Petro, Maduro condicionó, una vez más, el diálogo con la oposición pidiendo no solo el levantamiento de sanciones, sino que se suspenda la investigación en su contra en la Corte Penal Internacional.

“La primera condición es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las 1.000 sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo”, dijo en el programa de Maduro.

“El dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de Venezuela, que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de CITGO tienen que ser devueltas por completo a quien le pertenece, que es al pueblo de Venezuela”, agregó Maduro.

Una serie de condiciones complejas, hechas directamente a Estados Unidos en un momento crucial donde dicho país inicia la carrera electoral con la decisión de Biden de aspirar a la reelección.

No obstante, retirar las sanciones es muy complicado. El presidente Joe Biden ya dejó claro que hasta que las elecciones no se celebren de manera democrática y objetiva no piensa levantar ningún tipo de sanciones. Hay que recordar que Estados Unidos no reconoce a Maduro como mandatario de Venezuela, y que de hecho tienen varias órdenes de captura en su contra y una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza.

Cabe destacar que en esta cumbre no estará presente el presidente Maduro ni ningún representante de su gobierno. Así como tampoco hay representantes oficiales de la oposición. En resumen, en la cumbre se busca que ambos bandos reanuden sus diálogos en la mesa de México, se logren unas elecciones legítimas para el 2024, y tal vez que se levanten algunas de las sanciones impuestas a la nación bolivariana.

No es la primera vez que se exige la liberación de Álex Saab

A finales del año 2022, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN) de la capital venezolana, se desarrolló una concentración en la que simpatizantes del empresario colombiano Álex Saab exigieron que fuera puesto en libertad. Saab es acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

“Hoy nos encontraremos con el pueblo de CCS en su concentración de solidaridad con nuestro diplomático Álex Saab, brutalmente secuestrado en EE. UU., en violación de las leyes y tratados internacionales”, señaló en ese momento, el presidente del órgano parlamentario, Jorge Rodríguez.

En su intervención, durante la convocatoria, Rodríguez aseveró que Saab había buscado a nivel nacional y fuera del país caribeño formas para asistir con alimentos y medicamentos a la población. También apuntó que el Gobierno norteamericano, según él, no ha podido encontrar pruebas que le relacionen con algún delito.

Álex Saab era uno de esos hombres y mujeres dignos que fueron por todo el planeta arriesgando su seguridad, su propia vida para burlar acciones que están reñidas con el derecho internacional. El bloqueo ‘brutal’ sometido por Donald Trump en contra de la patria venezolana. Ese es el único delito por el cual se vuelca (…) el odio de las hienas del sistema de justicia de los Estados Unidos”, enfatizó quien también representa al oficialismo en los diálogos con la oposición.