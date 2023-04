“Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan. Para que su voto valga”: Juan Guaidó, tras su llegada a Colombia

El líder opositor, Juan Guaidó, anunció durante esta mañana que está en Colombia, donde asistirá a la cumbre internacional convocada por Gustavo Petro para exigir elecciones libres en Venezuela.

Por medio de un comunicado señaló que acababa de llegar al país y que lo había hecho de la misma manera en la que lo han hecho millones de venezolanos antes que él. “Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el Presidente Petro este martes 25 de abril, y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”.

“Sostendré encuentros con la diáspora venezolana, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos, y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales. Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan. Para que su voto valga, seguiré elevando la exigencia de nuestros venezolanos en el exilio que reclaman participar en la primaria, las elecciones presidenciales y las que seguirán.

No voy a parar de denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Exijo la libertad de los casi 300 presos políticos que permanecen en los calabozos, que se deje de perseguir a mi familia, a mi equipo y a los que luchan por una mejor Venezuela. Nuestra lucha es por elecciones libres y por el respeto a los derechos humanos.

"En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro", dijo Guaidó - Foto: León Darío Peláez

En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro.

A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo.

La lucha por la libertad de Venezuela exige hacerlo UNIDOS, y pasa por lograr las garantías necesarias para una primaria que se respete y que sea el factor aglutinador de la mayoría. Para que esa lucha funcione, tenemos que lograr que la elección presidencial sea realmente una oportunidad de cambio y de reencuentro para Venezuela. Eso tiene que estar por encima de cualquier candidatura o interés personal”

Juan Guaidó: “Gustavo Petro, sea vocero de los derechos humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición”

En contexto, mientras el presidente Gustavo Petro avanza en su gira diplomática en Estados Unidos, tendiendo puentes entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el líder de oposición y el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le envió recientemente un fuerte mensaje al mandatario de los colombianos.

“Gustavo Petro, cuando no hay democracia, como en Venezuela, se escucha a todas las partes. Sea vocero de los derechos humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición, que censuró a la prensa libre y usa fondos robados para difundir más mentiras ahora con programa de televisión”, escribió el líder de la oposición, al que el presidente de este país desconoce. Al menos, no lo validó cuando asumió el poder de la Casa de Nariño en agosto de 2022.

Guaidó reaccionó a una frase que entregó Petro a la prensa norteamericana donde dijo que “más democracia, menos sanciones” - Foto: Presidencia

Guaidó reaccionó a una frase que entregó Petro a la prensa norteamericana donde dijo que “más democracia, menos sanciones”, refiriéndose a Venezuela, su nuevo aliado político en Latinoamérica. “Que sea el pueblo venezolano libre, sin presiones, el que decida sobre su futuro inmediato”, agregó.

Y después Petro convocó para este 25 de abril a una cumbre internacional sobre Venezuela en Colombia, un evento que se organizará en Bogotá y en el que se espera asista el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, además del cuerpo diplomático de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, entre ellos, Ecuador, México, Chile, Brasil, Argentina.

El encuentro, liderado por el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, tendrá como fin destrabar las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores, que tiene como sede a México y que están estancados desde noviembre de 2022.

El papel de Petro es tan protagónico en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos que no está descartado que los diálogos de Maduro con la oposición se trasladen a Colombia.

De hecho, el dirigente opositor de la dictadura, Leocenis Garcia, fue invitado y participará en la conferencia internacional de Venezuela este 25 de abril.

Guaidó ha sido enfático frente a la postura de Gustavo Petro frente al régimen.