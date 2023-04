Escándalo en escuela secundaria de Washington: le llueven críticas por juego de lamer entre profesores y estudiantes

Una escuela secundaria del estado de Washington organizó una competencia de lamer entre los estudiantes y el personal, lo que provocó la protesta de los padres, quienes lo consideraron “horrible” y “altamente vil”.

En un video grabado por estudiantes horrorizados en la Escuela Secundaria Desert Hills en Kennewick, se muestra a estudiantes menores y maestros adultos lamiendo crema de malvavisco de ambos lados de dos paneles transparentes de plexiglás al tiempo, durante una competencia en una reunión escolar el 31 de marzo.

Se podía escuchar a los estudiantes en la multitud gritando “Ew”, “Asqueroso”, “Eso es tan asqueroso” y “¿Qué diablos?”. El video fue publicado en Facebook por una madre preocupada.

Otro estudiante gritó: “¿Quién pensó que esto era una buena idea?”.

Megan Sa, la madre cuya hija le envió el video, le dijo a Fox News Digital que originalmente envió un correo electrónico al superintendente, a la junta escolar y al departamento de recursos humanos para pedir una explicación sobre lo sucedido para ver cómo abordarían la situación.

En el video, se ve al director riéndose mientras saca su teléfono para filmar la escena, según Sa. También dijo que estaba “desconcertada” por otra parte del video que mostraba a un adulto sosteniendo la cabeza de un niño contra el plexiglás mientras lamía el otro lado de la estructura, aunque dijo que estaba “muy” alarmada por la escena final donde el guardia de seguridad “parecía que estaba lamiendo el malvavisco del plexiglás de una manera sensual”.

“En mi opinión, no enviamos a nuestros hijos a la escuela para que estén expuestos a un comportamiento altamente sexualizado por parte de los adultos”, le dijo a Fox News Digital en un comunicado.

“Los enviamos a la escuela para que aprendan y socialicen con otras personas de su edad”, advirtió.

“No deberían tener que sentarse en un gimnasio para una asamblea escolar y preguntarse ‘¿qué está pasando?’. Las escuelas deben ser un lugar seguro para que los niños vayan y esta despreciable muestra de comportamiento adulto fue difícil de ver”.

Sa dijo que llamó a un par de mamás para conocer su reacción y evaluar si estaba potencialmente exagerando, pero dijo que se encontró con reacciones similares de padres que preguntaron: “¿Cómo permitieron los adultos en la sala que esto sucediera?”.

“Al menos cinco adultos estaban en la sala y continuaron participando”, dijo. “Este no es el primer caso en el que tengo una queja con esta escuela y he acudido al director al respecto”, agregó.

“Tenía entendido que estos estudiantes estaban poniendo sus nombres en una lista para decir: ‘Sí, quiero participar en un juego en la asamblea’, pero los maestros y los administradores no les dijeron qué tipo de juego era”, dijo otra de las madres.

Cuando uno de los niños se dio cuenta de lo que era el juego, Sa dijo que algunos estaban sacando a otros niños de las gradas para ocupar su lugar.

“Si este es un juego tan inofensivo y no mal intencionado, entonces ¿por qué diablos no compartieron con los estudiantes cómo iba a ser el juego y las reglas básicas?”, se preguntó.

Sa dijo que le escribió a la escuela un documento de tres páginas al que el superintendente respondió que lo investigaría, pero también se cuestionó la respuesta, tuvo la sensación de que “iban a esconder esto debajo de la alfombra” y por eso decidió publicarlo en Facebook.

Una vez que publicó el video en línea, Sa dijo que comenzó a hablar con más padres en la comunidad que le dijeron que “no tenían idea de que fuera tan malo”. Ella comentó que incluso ha escuchado a personas, hoy de 30 años, que asistieron a esa escuela, quienes afirmaron que lo mismo sucedió cuando asistían a la escuela secundaria Desert Hills.

“Muchos padres me llamaron y me dijeron: ‘Tuve que tener algunas conversaciones bastante incómodas con mis hijos, ‘Oye, esto no está bien’ y ‘Es por esto y esto’”, dijo. “Sé que hay mucha gente difundiendo chismes diciendo que esto es acicalamiento... No estoy seguro de ir tan lejos, pero podemos ver claramente que si fueran dos adultos en la misma situación, llamarían a Recursos Humanos en torno al acoso sexual”.

La superintendente del distrito, Traci Pierce, emitió un comunicado a las familias de la escuela el viernes pasado, 14 de abril, unas dos semanas después de que ocurriera el evento, anunciando que el distrito había concluido su investigación sobre la situación que describió como “una actividad no apropiada”.

“Durante la actividad, algunos estudiantes se sintieron muy incómodos y la actividad fue muy perturbadora para algunos estudiantes, padres, familias y miembros de la comunidad al verla en video. Esta actividad no cuenta con la aprobación del distrito y nunca se repetirá en el futuro”, argumentó la entidad investigadora.

Pierce admitió que “no hay dudas sobre la [no] idoneidad de la actividad y su impacto negativo”, pero también insistió en que “después de investigar a fondo cómo y por qué se llevó a cabo esta actividad en particular, está claro que la intención de la actividad era inocente y no enfermiza”.

“No hay evidencia que sugiera o respalde que esto fue de alguna manera una actividad de ‘preparación’ por parte de los organizadores o participantes”, agregó. “Dicho esto, el hecho de que la actividad se planeó, ocurrió y no se detuvo, muestra una falta de buen discernimiento y buen juicio, y la actividad no está alineada con las expectativas del distrito”.