Las causas del incendio se desconocen, pero para la pareja de la víctima no es descartable que haya sido provocado.

“Llámame, me voy a morir”: la dolorosa despedida de una mujer atrapada en un incendio

Siete minutos y 47 segundos fue lo que tardó un joven chileno en llegar a la casa donde vivía con su pareja de 22 años, y quien había quedado atrapada en medio de un incendio. La tragedia tocó a sus puertas en la madrugada del sábado 11 de marzo cuando él tuvo que salir a trabajar sin poder anticipar la emergencia que desde ese día le cambiaría la vida para siempre.

“Llámame rápido, me voy a morir”, fue el mensaje que recibió Diego Ampuero de su novia, Constanza Parra González, a quien no volvería a ver con vida. Según contó este hombre, en el momento de recibir el aviso no se encontraba tan cerca de la vivienda, pero se apresuró a conducir hasta allá para intentar ayudarla, mientras al otro lado de la línea la vida de Parra se apagaba.

La emergencia en la que murió joven en Chile ocurrió este sábado 11 de marzo. - Foto: Instagram @_diego_gazmey_

“Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas”; sin embargo, y a pesar de haberlo intentado “no pude hacer nada, no llegué a tiempo”, dijo, según reseñó el diario Clarín. La tragedia se registró específicamente en la comuna de San Antonio, localizada en la parte central chilena.

Los momentos de angustia

En conversación con El Líder de San Antonio, Ampuero recordó que la jornada en la que perdió a la persona con quien vivía desde hace tres años había recibido un mensaje poco antes de las 5 de la mañana. Las palabras de ella eran más que angustiantes y el tiempo para evitar el desenlace fatal les estaba jugando en contra, cada segundo.

La pareja de la víctima tardó poco más de 7 minutos en llegar a la vivienda. - Foto: Facebook / Bomberos San Antonio

“La escuché pidiendo auxilio sin poder ayudarla, porque eso fue lo que me demoré en llegar de la 21 de mayo hasta la casa y, cuando iba manejando, la escuchaba sin poder estar con ella al lado”, lamentó el joven al medio referido. Cuando llegó supo que no había nada que hacer, pues la residencia había sido consumida por el fuego; todo esfuerzo posterior resultó en vano.

Para él, lo sucedido no se trató de un accidente sino de un acto intencional que asoció con un episodio similar hace algunos meses. “En diciembre pasado le trataron de quemar la casa a un pariente y, esa vez, yo tampoco estaba en la casa (…); ahora otra vez pasó esto cuando yo no estaba”, añadió al volver a cuestionarse por encontrarse lejos en ese momento.

Cuando arribaron a la zona los equipos de socorro, Ampuero reconoció que le costaba mantenerse “en pie” al ver cómo su vida se consumía ante sus ojos, al igual que aquella vivienda. Así las cosas, el pedido de justicia y esclarecimiento de lo acontecido será lo que marcará los tres años de convivencia que estaban a punto de cumplir el próximo 23 de abril.

“Estamos todos mal”

Lo que asegura necesitar ahora es llegar a la verdad porque, para él, la muerte de su novia y la forma en que ocurrió “es pura maldad (…). Estamos todos mal”, admitió a El Líder de San Antonio.

La lucha en este momento es llegar a los responsables, en caso de que el fuego haya sido provocado, mientras el dolor es el sentimiento que prevalece en la familia de Constanza Parra González.

El novio de la víctima no descarta que el incendio haya sido intencional. - Foto: Facebook / Bomberos San Antonio

“Entiendo a mi suegra, porque siempre va a ser mi suegra, cuando dice que está sufriendo (…). Quiere que todo se investigue y se aclare porque yo quiero lo mismo, quiero saber que si alguien tuvo que ver en esto responda por lo que hizo y lloramos cada vez que hablamos de ella”, concluyó Ampuero al medio mencionado, según citó Meganoticias.