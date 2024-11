“Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren”, explicó la demócrata de Delaware. Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio.

“Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres”, escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían “reservados a individuos de ese sexo biológico”.

McBride —quien lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas— emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas “aunque no esté de acuerdo con ellas”. “No estoy aquí para pelearme por los baños”, dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.