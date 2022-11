López Obrador regañó al Congreso de Perú por “humillar” al presidente Pedro Castillo; “no es la forma de comportarse”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le envió un mensaje al Congreso de Perú para que reconsidere permitir viajar a México al mandatario peruano, Pedro Castillo, después de que la Cámara Baja le negara el permiso la semana pasada.

Preguntado por su opinión ante la negativa del Parlamento peruano para que el presidente del país andino acudiera en México al traspaso a Perú de la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, López Obrador sostuvo que es “un acto de humillación” y que no es la forma ni el modo de comportarse del Congreso.

“Ojalá y se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso y hacemos la reunión en México [...] Esa podría ser otra opción, que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso del Perú y con mucha responsabilidad se resuelva”, sostuvo el presidente mexicano en una rueda de prensa conjunta con su homólogo chileno, Gabriel Boric.

López Obrador subrayó la imposibilidad de entregar el liderazgo de la Alianza del Pacífico a Perú, que ahora preside México, si el jefe de Estado peruano no puede acudir a la cita, asegurando que el Parlamento peruano ha respetado “un acuerdo institucional, de Estado, de naciones”.

“Considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse con un Gobierno. Es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería, la dignidad debe estar por encima de todo”, agregó en modo de regaño el mandatario mexicano.

“¡Cómo vamos a tener en México una Alianza del Pacífico sin el presidente del Perú! Es como decir: El show debe continuar, o no nos importa, no nos incumbe, y que participe por videoconferencia. No, eso no podemos admitir. Es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal, legítimamente constituido, para asistir a un encuentro formal a otro país, donde va a recibir la Presidencia de la alianza de varios países del Pacífico”, añadió.

En este sentido, López Obrador remarcó que no es asunto de políticos o gobernantes, sino que tiene ver con los pueblos de los países que conforman la Alianza del Pacífico.

Prevista para esta semana en su país, AMLO suspendió la cumbre debido a que el Congreso peruano no autorizó la asistencia del mandatario Pedro Castillo.

“Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia”, dijo López Obrador en una conferencia matutina días atrás. “Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú” la primera semana de diciembre, añadió. La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile. A la cumbre, que se llevaría a cabo el jueves 24 de noviembre y viernes 25 de noviembre en la Ciudad de México, donde también estaban invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador.

El Congreso de Perú denegó el jueves 17 de noviembre a Castillo, quien es objeto de investigaciones por presunta corrupción, el permiso para asistir a la reunión, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino.

*Con información de Europa Press y la AFP.