López Obrador revela las imágenes del asalto a la embajada de México en Ecuador para la captura del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas

Contundente mensaje del mandatario de Ecuador a la comunidad internacional por el caso Jorge Glas: “la justicia no se negocia”

Se requiere disculpas para el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano. Esto es una afrenta para TODOS. Como bien dijo la embajadora Raquel Serur: el pueblo ecuatoriano no merece un Gobierno como el de Noboa. Recuerden que Jorge Glas sigue secuestrado por estos criminales. pic.twitter.com/zARIgQL53X

El presidente mexicano afirmó que seguirá con su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. “Eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación, no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección a sus embajadas, esto no se puede permitir, no se puede aceptar en ningún caso”, dijo López Obrador.