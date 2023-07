¿Los aliens evitaron una guerra nuclear? Estas fueron las sorprendentes declaraciones de un exastronauta de la NASA al respecto

La existencia de los alienígenas se ha convertido en uno de los grandes misterios de la humanidad. A pesar de la infinidad del universo, de cual la humanidad no ha logrado conocer ni un minúsculo porcentaje, tampoco se ha podido determinar si efectivamente hay vida inteligente en algún otro punto o si es la Tierra el único planeta habitable.

El responder a ese interrogante es también uno de los principales afanes de la comunidad científica internacional. Propósito por el que se han invertido millones de dólares, tiempo en investigación y trabajo de los mejores científicos para llegar a alguna conclusión diciente.

Al parecer, los encuentros entre alienígenas y humanos han ocurrido. Científicos tienen posiciones divididas. - Foto: Getty Images / David Wall

Esa intención se ha combinado a la de saber si es posible generar vida en otro entorno, por lo que se han llevado cultivos microscópicos o se ha estudiado el suelo de algunos lugares como Marte. No ha habido mayores novedades desde hace décadas.

Ante lo anterior, es clave mencionar que el contacto con una raza extraterrestre sigue sin darse. No obstante, las mayores autoridades astronómicas no se han atrevido tampoco a negar la posibilidad, pues hay falta de información... O eso se ha informado.

Mientras las pruebas oficiales sugieren que los humanos nunca han establecido comunicaciones con una especie alienígena, rumores y teorías conspirativas fortalecen la creencia de que sí haya habido tal conexión, pero que por motivos de seguridad internacional, se han ocultado las pruebas.

Esta, de hecho, es una de las leyendas urbanas mayormente esparcidas por el internet a lo largo de la historia reciente. No obstante, siempre aparecen algunas informaciones que ponen en tela de juicio todo y la duda aparece.

Así las cosas, el exastronauta de la NASA, Edgar Mitchell, quien hizo parte de la misión lunar del Apolo 14, compartió afirmaciones basadas en su viaje al satélite natural (habiendo sido el sexto hombre en pisarlo) terminado en 1971.

Una de sus entrevistas más polémicas fue la que concedió al Daily Mirror, de Inglaterra, en la que aseguró que los extraterrestres previnieron la Guerra Nuclear, la cual pudo desatarse de haber aumentado las tensiones presentes en la Guerra Fría.

En uno de los apartes, incluyó una posible intervención alien en la prueba de lanzamiento de misiles de White Sands, en Nuevo México.

“White Sands era un campo de pruebas para armas atómicas y eso es lo que les interesaba a los extraterrestres. Querían saber sobre nuestras capacidades militares. Mis conversaciones con personas de la comunidad militar y de inteligencia mostraron que los extraterrestres estaban tratando de evitar que fuéramos a guerra y ayúdanos a lograr la paz en la Tierra”, reveló el exfuncionario de la NASA.

Sin embargo, sus afirmaciones no fueron bien tomadas en el medio militar, ni en la comunidad científica.

Nick Pope, un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa británico que investigó los ovnis por décadas, se pronunció acerca las afirmaciones de Mitchell. Si bien no las negó, las desestimó parcialmente.

“Edgar es una persona muy respetada y fue un honor conocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la información que tiene es de segunda mano y no tiene experiencia de primera mano. Si bien tuvo acceso a documentos gubernamentales y militares, no revela sus fuentes, por lo que no podemos estar completamente seguros de lo que dice”, contestó.

Científicos creen que en el universo hubo avanzadas civilizaciones extraterrestres. Algunas estarían en contacto con la humanidad, según algunos. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

La Tierra estaría captando señales que serían alienígenas saludando a la humanidad, según estudio

Recientemente, un equipo de científicos del programa SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre en español) reveló un nuevo plan que podría ayudar a obtener información que permita probar la existencia de vida inteligente en el espacio exterior.

Esta nueva estrategia se basa en el uso de un nuevo tipo de señal, que podría facilitar la comunicación de la Tierra con civilizaciones alienígenas avanzadas, sin importar que se encuentren a galaxias de distancia de nuestro mundo.

Ilustración la Tierra vista desde el espacio exterior. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Mediante esta nueva iniciativa, los astrofísicos que actualmente dedican sus esfuerzos a vigilar regiones del cosmos con una abundante cantidad de estrellas con el objetivo de hallar civilizaciones extraterrestres tecnológicamente avanzadas , contarían con otro recurso para captar un tipo de señal especial que hasta el momento había sido ignorada.

Según precisa la prensa europea, actualmente los científicos trataban de detectar señales alienígenas empleando un tipo de señal de radio de banda estrecha que está concentrada en un rango de frecuencias limitado. Con este nuevo plan, ahora la búsqueda se enfocará en una señal diferente habría sido emitida por vida inteligente a través de grandes distancias en el espacio exterior.