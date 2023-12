Los aviones en Alemania casi se congelan por la nieve. Los videos de redes son impresionantes

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una nevada en Berlín, Alemania.

Según la principal empresa ferroviaria de Alemania, Deutsche Bahn, los trenes no podían acceder a la estación central de Múnich y también se esperaban cancelaciones o retrasos en el resto del sur de Alemania durante el día. Gran parte del transporte público -autobuses, trenes de cercanías y tranvías- tampoco funcionaba en la capital bávara, según la empresa de transporte público de Múnich (MVG).

🔴🇩🇪 ALEMANIA, MÚNICH #ULTIMAHORA Nuevas imágenes de la espectacular nevada de casi 60 cm que ha caído en las ultimas horas en Múnich colapsando carreteras y aeropuertos. No deja de ser sorprendente que un país acostumbrado a que nieve, les haya pillado por sorpresa de esta… pic.twitter.com/P6pvzT0RJu

Una nevada en Berlín, Alemania.

El partido también tuvo que cancelarse

La Liga alemana de fútbol confirmó la información, precisando que el propietario del Allianz Arena había “cerrado el acceso al estadio debido a la fuerte caída de nieve de manera continuada”. La DFL no ha comunicado todavía la nueva fecha para el partido.

“Lamentamos mucho tener que suspender el partido, pero la seguridad de nuestros aficionados y de los aficionados del Unión Berlín tiene absoluta prioridad. Además, el acceso al Allianz Arena no está garantizado debido a los numerosos cierres de carreteras y a las diversas cancelaciones del transporte público”, destacó el presidente del directorio del Bayern Christian Dreesen.

Una nevada en Berlín, Alemania.

“Hay muchísima nieve, pocas veces he visto algo así. No se hagan daño, no se resbalen”, comentó Thomas Muller en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que limpia nieve. El Bayern también decidió aplazar la tradicional visita de Navidad de los jugadores a los diferentes clubes de aficionados en Baviera y toda Alemania. Finalmente, tendrán lugar en enero de 2024.