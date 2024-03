Los increíbles testimonios de las víctimas del Fentanilo en Estados Unidos: “una sola pastilla te puede matar”

“Esto fue tres meses antes de cumplir sus 17 años. Una noche, Juan se fue a hacer su tarea y a las 11 de la noche entré a la habitación de él. Me dijo: ‘Mami, ya voy a terminar de hacer la tarea’. Yo le dije: ‘Papi, mira que hay que madrugar’. Al día siguiente me desperté a las seis de la mañana para llamarlo para el colegio y lo encontré tendido sobre su cama con el computador del colegio sobre el pecho”, relató Diana Trujillo, madre de Juan Esteban Jiménez, radicada en Estados Unidos desde 2012.

“Él contactó a alguien por Snapchat y lo que supuestamente estaba comprando era una gomita con marihuana, sin saber que estaba contaminada de fentanilo, esto no fue una sobredosis, esto fue un envenenamiento, porque sobredosis es cuando alguien es consciente de que está consumiendo algún tipo de droga. Juan estaba pensando que estaba experimentando con una gomita de marihuana” , narró su madre.

En una lucha contra los índices de mortalidad que ha dejado el fentanilo, que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina , cada vez más se han generado más historias alrededor de su consumo. “Mi hijo no era una persona que consumía”, aclaró Jaime Ignacio Puerta, padre que tuvo que vivir la pérdida de su hijo a causa de un envenenamiento con fentanilo, quien desconocía que esta sustancia estaba en la pastilla de oxicodona que consumió.

“Nunca lo puede ver graduarse de su bachillerato, él quería ser ingeniero de sistemas, nunca pude ver que fuera a la universidad, no podré verlo ni casarse, nunca voy a ser abuelo, nunca pude ver qué habrá sido de su vida por esta maldita droga que le quitó la vida no solamente a él, sino a tantos otros”, expresó el padre conmocionado.“Realmente lo que están tratando de hacer es volverlos adictos a esta droga, creo que eso es lo que están tratando de hacer porque no tiene ningún sentido simplemente matar a personas.