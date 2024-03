Padre de reconocido DJ caleño que murió por una presunta sobredosis de fentanilo en EE. UU. habla en SEMANA: “En ese ambiente hay muchas malas amistades”

Jonathan Andrés Pai Morales, mejor conocido como DJ Fronter, se encontraba en el mejor momento de su carrera. Con 31 años, el artista de música electrónica recorría el mundo y se presentaba en algunos de los escenarios más prestigiosos de la industria. Tenía miles de seguidores en redes sociales y un reconocimiento de Billboard que lo catalogaba como uno de los mejores mezcladores de Colombia.

Pai Morales era un ídolo en su tierra, el orgullo de su familia y el modelo a seguir para su hijo, de tan solo 12 años. Por esa razón nadie esperaba el reporte de medios nacionales e internacionales informando sobre su repentina muerte, a causa de una presunta sobredosis de fentanilo.

El 11 de noviembre de 2023, Phanor Pai Montenegro, un empresario y amante de la música vallecaucano, caminaba por el centro de Cali. De repente recibió una llamada de una teniente de policía del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, notificándolo de que Jonathan Andrés fue hallado muerto.

“Estaba en el centro, trabajando. Cuando me llama la teniente a decirme que mi hijo murió. La mamá y yo nos vimos en el centro. Quedamos en el piso. Jamás pensamos que eso nos fuera a pasar a nosotros. Llevaba muchos años en esto para que le pasara de un momento a otro”, le dijo el padre del DJ a SEMANA.

Phanor, junto a Blanca Janith Morales, madre del fallecido músico, criaron a Jonathan Andrés en un hogar con valores católicos. Por eso es difícil asimilar que la muerte haya sido por un adictivo y mortal fármaco que está de moda en Estados Unidos.

“Nosotros muy poco nos veíamos. Nos veíamos de pronto cada mes o dos meses porque nosotros vivimos en Cali y él estaba radicado en Medellín. Estaba por fuera de la casa y nunca pensé que esto podía pasar y no lo pienso. Cuando pasó eso, como el 11 de noviembre, no tengo la fecha precisa, en diciembre era la primera comunión de su hijo. No creo que él fuera a hacer algo así. Para mí, como padre, pudo haber sido algo muy diferente a eso porque no es que él se fuera a matar, imagínese, en vísperas de la primera comuinión del niño. Haber esperado un año”, indicó el padre en SEMANA.

El DJ colombiano Jonathan Andrés Pai Morales es una de las víctimas mortales que ha dejado el fentanilo en Estados Unidos. | Foto: Facebook - DJ Fronter

Los padres, sin aún recibir el resultado de la necropsia desde Estados Unidos, creen que se trató de un consumo “accidental” de la sustancia.

“Tenía un niño de 12 años. Para nosotros fue algo accidental. No sé realmente qué pudo haber pasado, es que fue muy lejos. Si hubiera sido en Colombia, vaya y venga, pero es muy difícil. A la novia le decían que uno menos en el gremio. Le escribían tantas cosas que lo dejan dudando a uno. Él era el mejor, no pienso que hiciera algo así”, agregó Phanor para este medio.

El momento de la muerte

Según el padre del DJ, Jonathan Andrés se encontraba departiendo con tres mujeres y otros dos hombres en Nueva Jersey. Uno de los hombres trajo la sustancia al lugar y ahí se habría dado el consumo.

De repente, uno de ellos se dio cuenta que no se escuchaba más música y entró a un cuarto, donde vio al músico y dos mujeres, que también serían colombianas, tendidos en el suelo.

Una de las mujeres, que según narra el papá del músico se llamaba Cindy, murió junto a su hijo esa noche. Otra quedó en coma y se recuperó, pero las secuelas psicológicas son fuertes.

Con el fentanilo de uso médico se tratan dolores de cirugía o crónicos. En algunos casos, también puede generar adicción. | Foto: istock

“Llamaron a la ambulancia, le hicieron primeros auxilios y lo llevaron a la clínica, pero cuando lo llevaron a la clínica llegó sin signos vitales. Incluso lo robaron porque él tenía cadenas. Tenía una cadena de oro y pulseras. El iPhone no se lo robaron porque. La plata se la robaron, tenía más o menos 1.000 dólares y se los robaron también. El iPhone y el portátil. Como son Apple no se los llevaron porque sabían que los iban a rastrear. Además de eso no le dejaron absolutamente nada. Se llevaron todo”, contó Pai Montenegro, en una muerte que calificó como “confusa”.

Finalmente, el padre de Jonathan Andrés reflexionó sobre la vida de su hijo y el ambiente de su profesión, que tal vez fue propicio para que la sustancia llegara a él.

“Yo no compartía ese gremio. Era su trabajo, uno lo respetaba, pero jamás estuve de acuerdo”, indicó Phanor para SEMANA.

Y cree que su hijo no sabía qué estaba usando: “Él nunca nos mostró que él estuviera en algo así. Venía a Cali y jamás mostró algo así. De pronto en ese ambiente puede que se dé todo, por eso no me gustaba. Cuando venía lo hacía de un día para otro, que venía a visitar al niño. Vivía en Medellín y se lo llevaba de vacaciones, pero jamás”.

El fentanilo mata

El fentanilo es mezclado en Colombia con otras drogas, como tusi, éxtasis y ketamina. Ese coctel es el que les ofrecen a los jóvenes. | Foto: istock

“Es lo peor que le puede pasar a una persona. Que consuma o que piense hacer algo así con los amigos. Es lo peor. Con esto, que ha habido tanto cuento, peor. A pesar de toda la educación hasta que él estuvo con nosotros, todo lo que nosotros le dimos de niño, no creo que haya hecho una cosa de esas. Tenía muy buen ejemplo. Era uno de los mejores de Colombia”, dijo el padre.

Y aseguró que el mundo de la electrónica es un ambiente en el que “hay muchas malas amistades”.

“Llevan a la otra persona a hacer algo así. También son personas débiles. Piensan solo en el momento, no en el futuro. No piensan más allá de las narices. Si soy uno de los mejores de Colombia no debería estar en eso. En ese ambiente hay mucha droga”, concluyó.