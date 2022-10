Los lugares del mundo en los que la gente vive más años, ¿por qué ocurre?

La dieta, la vida en comunidad y no comer en exceso, entre los motivos para que la gente viva más años.

Los lugares del mundo donde suelen encontrarse con mucha frecuencia personas longevas, es decir que superan los 90 o en muchos casos los 100 años de edad, son conocidas como zonas azules.

El concepto de zonas azules lo describió el autor estadounidense Dan Buettner, en su libro El secreto de las zonas azules. Buettner trabajó con la National Geographic en una investigación para conocer esos lugares mágicos en los que la gente suele vivir más años.

Cerdeña, en Italia. Es una isla sobre el mar Mediterráneo. A diferencia de Sicilia y la mayor parte del territorio, está formada por montañas o colinas. Su población es de cerca de 1,6 millones de habitantes y es la cuarta región menos poblada en Italia. La esperanza de vida promedio es de 81 años, siendo mayor para las mujeres (85 para las mujeres, 78 para los hombres). Cerdeña es, junto con Okinawa en Japón, el sitio con la mayor tasa de centenarios en el mundo. Su cifra es de 22, por cada 100.000 habitantes.

Okinawa, en Japón. Esta es también una isla, allí se originó el karate. Su población es de cerca de 1,4 millones de habitantes, pero incluye no solo a los propios nativos, sino a muchos japoneses que, cuando son mayores, vienen de otras regiones del país a envejecer allí. En general tienen, al igual que Cerdeña, una baja densidad poblacional. La comida en Okinawa es una de las razones por la que muchos atribuyen la longevidad de sus habitantes, en su gastronomía es común el tofu, las algas marinas y verduras como la batata. No es común el consumo de alimentos basados en grasas de origen animal.

Loma Linda, en Estados Unidos. Aunque es una de las regiones del mundo con más longevidad de sus habitantes, es en sí misma una ciudad joven, fue fundada en 1970 y está ubicada en el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos. La longevidad en esta región está atribuida principalmente a la dieta, la ciudad controla estrictamente la venta de alcohol y está prohibido fumar en público. Además, es el hogar de una comunidad de adventistas, una comunidad religiosa con una esperanza de vida 10 años mayor a la del resto de Estados Unidos.

Península de Nicoya, en Costa Rica. Nicoya es la península más grande del país y en sus costas se alternan playas de finas arenas, acantilados, cabos, islas, golfos, bahías y ríos, y tiene una densa vegetación tropical. En Nicoya se encuentran varios parques nacionales y también humedales. Nicoya concentra una población de más de 800 habitantes de más de 90 años de edad. En cuanto a la dieta, el frijol y el maíz son comunes, y la posibilidad de que sus habitantes vivan en un ambiente tan natural es fundamental.

Icaria, en Grecia. Nuevamente, una isla en la lista. Su topografía es un contraste entre las verdes laderas y rocas, y está atravesada por una cadena de montañas; además, tiene un exuberante verde, pues buena parte de la isla está cubierta de arbustos. La dieta es el principal motivo para explicar la longevidad de sus habitantes, es mediterránea con alto consumo de vegetales, frutos secos, pan y aceite de oliva. En Icaria, el consumo de papas es también alto y en la región se produce un vino tinto fuerte que se combina con estos alimentos.

De acuerdo con el libro de Buettner, las razones más importantes para que en esas zonas la gente viva más años se pueden resumir en los siguientes elementos: uno, el poco sedentarismo de la gente, es gente físicamente activa. Dos, las personas tienen un motivo para vivir, un propósito personal. Tres, la gente come bien, pero no en exceso. Cuatro, se comen proteínas, carnes, pero no en exceso. Cinco, sí hay consumo de bebidas alcohólicas, pero de manera moderada. Seis y algo muy importante, los hábitos sociales, reunirse en comunidad es parte fundamental de la vida. Séptimo, es vital mantener los lazos con la familia.