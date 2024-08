Maduro está asustado: Jaime Bayly reveló paranoicas ‘precauciones’ del dictador tras fraude en Venezuela; “tiene miedo de comer”

“El dictador Maduro tiene miedo, tiene miedo a volar en un helicóptero, no se sube; tiene miedo de volar en un avión, incluso vuelos dentro de Venezuela. Teme que le hagan un atentado. Tiene miedo de comer, miedo de que lo envenenen, uno de los hombres más vigilados de Venezuela es el chef personal de Maduro”, comentó.

Bayly aseguró que el presidente venezolano siente miedo en el Palacio de Miraflores, lugar que durante muchos años fue su principal escondite, pero hoy en día no duerme ahí. En ese sentido, indicó que Maduro cambia de cama cada tres días y prefiere dormir en un búnker ubicado en una base militar.

Erik Prince contra Maduro

“Celebro que Edmundo González no se haya presentado ante la Fiscalía, le ruego que no se presente nunca, que no ponga en peligro su libertad”, añadió.