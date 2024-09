María Corina Machado habló en Fenalco y dio consejo a Colombia: “La democracia era algo que siempre dábamos por sentado”

María Corina Machado habló acerca de como fue la campaña de Edmundo González que terminó con las elecciones del pasado 28 de julio, donde después de cometido un llamado fraude electoral, el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo no ha querido reconocer su derrota. “Venezuela es hoy un país unido en contra de la tiranía y unidos en favores que nos unen, la dignidad humana, la justicia, las oportunidades y la solidaridad”, contó la líder venezolana.

“Su política fue la represión brutal. Más de 2.000 venezolanos han sido capturados, incluyendo niños acusados de terrorismo y que han sido obligados a alabar a Maduro. Mujeres que han sido llevadas a cárceles que han sido sexualmente abusadas. Dirigentes que han sido perseguidos y que si ellos no están, se llevan a sus familias”, contó acerca de la situación en el país, asegurando que si bien mucho gente se ha recluido, hay consenso de querer un cambio en Venezuela.

Posteriormente, dio un mensaje de aliento para la situación que se vive en el país. “Lo único que quiere pedirles es que confíen en los venezolanos, esta lucha no tiene vuelta atrás, es hasta el final y esta lucha los necesita y los incluye a ustedes. Venezuela y Colombia serán naciones prósperas, en paz y en libertad”, contó la líder de la oposición venezolana en Fenalco.

‘El país no puede acostumbrarse a la ilegalidad y la impunidad’: Jaime Alberto Cabal, en instalación de Congreso de Fenalco

Posteriormente, Jaime Alberto Cabal pidió un consejo a la líder venezolana para conservar la democracia en el país, después de recordar que al actual gobierno de Gustavo Petro le quedan poco menos de dos años al mandato. Además, recordó que el mandatario colombiano no ha reconocido a Edmundo González como ganador de los comicios que se realizaron el pasado 28 de julio.

“Yo espero que lo que ha ocurrido en Venezuela, ojalá sirva de ejemplo para muchas naciones, no solamente en América Latina. De cómo uno puede prever que el sistema democrático colapse y se pierda la libertad. Nosotros crecimos en democracia, con todos sus fallos, siempre era algo que tomábamos por sentado. Y cuando llegó Chávez decían “Venezuela no es Cuba, eso no va a pasar”, y ahora estamos peor que Cuba”, manifestó.