Marineros británicos de género fluido podrían tener varias tarjetas de identificación, para usar según deseen

En el Reino Unido, La Royal Navy está considerando tarjetas de identificación distintas para aquellos que tienen fluidez de género. La decisión se toma después de que hubieran sido cuestionados por grupos internos de diversidad e inclusión, de acuerdo con el reporte del diario británico The Times.

¿Cómo funcionaría el sistema?

Todos los reclutas utilizan una tarjeta de identificación llamada “Mod90″, que muestra el nombre y la fotografía de la persona, y permite aclarar de qué departamento del Ministerio de Defensa hacen parte.

Esta medida podría cambiar porque la organización ha recibido quejas que conllevarían a usar más de una tarjeta: “Esperamos ofrecer una orientación más inclusiva”, afirmó la organización, según The Times.

¿Qué es el género fluido?

Las personas de género fluido transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, es decir, que no se identifican con un solo género de forma fija y estática.

La orientación sexual no está relacionada con la identificación de género, es la búsqueda de conformidad dentro de la propia identidad de género la que lo define.

La organización afirmó que algunas personas con fluidez de género en la Marina ya han podido obtener pases adicionales para su lugar de trabajo principal.

Críticas

Algunas personas han criticado la iniciativa, considerando la situación de conflicto que se vive actualmente en Europa, con la invasión rusa a Ucrania.

Es el caso de Alan West, Baron West of Spithead, un almirante retirado, quien fue jefe de la Marina entre 2002 y 2006. “Al dar a la gente muchos pases diferentes, hay más posibilidades de que uno de ellos se pierda. Lo que me preocupa es que la armada probablemente no sea lo suficientemente fuerte en este momento”, afirma el Almirante.

Además, destaca que en este momento hay prioridades distintas: “(La Marina) Necesita más dinero, necesitamos obtener los sistemas de armas correctos. Hay una guerra en Europa. Me encantaría que las personas que se están enfocando en muchos pases para la fluidez de género, tal vez se centren en asegurarse de que la Royal Navy sea lo suficientemente fuerte como para defender a nuestra nación”, aseguró.

La Marina del Reino Unido ha venido trabajando desde hace un tiempo por evitar la discriminación. Todos los reclutas reciben capacitación al respecto, desde el inicio de la inducción.

Dentro de la información que está incluida en estas capacitaciones hay contenido sobre “orientación sexual e identidad de género y analiza cada uno en detalle, refiriéndose a la bisexualidad y los géneros trans y no binario”.

De acuerdo con la publicación Forces, el ejército del Reino Unido es uno de los empleadores más respetuosos de las comunidades LGBTQ.