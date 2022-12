“Me tienen detenida injustamente”: enfermera acusada de la muerte de cinco bebés en Argentina

Desde su sitio de reclusión en la cárcel de Bouwe, la enfermera no solo se declaró inocente, sino que dijo que en su contra se está cometiendo una injusticia, tras insistir en señalar a uno de sus compañeros como el presunto responsable.

Cinco recién nacidos murieron por la aplicación irregular de un medicamento en un hospital de Argentina, en un hecho por el que se encuentra detenida una enfermera, quien habló por primera vez con un medio de comunicación desde que fue recluida en un centro carcelario.

Durante la entrevista, Brenda Agüero, quien fue acusada por el homicidio calificado por procedimiento insidioso (envenenamiento) de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba y por homicidio calificado -en grado de tentativa- por ocho que sobrevivieron, se defendió e insistió en señalar a otra persona como la responsable.

De ser encontrada culpable, según el Artículo 80 Inciso segundo del Código Penal de Argentina, “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 2) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”.

Desde su sitio de reclusión en la cárcel de Bouwe, la enfermera no solo se declaró inocente, sino que dijo que en su contra se está cometiendo una injusticia, tras insistir en señalar a uno de sus compañeros como el presunto responsable.

Igual lo había manifestado durante la indagatoria a la que había sido sometida, pero ahora lo hizo ante Cadena 3, en un diálogo en el que dejó entrever que la Fiscalía se ha ensañado en su contra al no investigar a la persona que ella ha señalado. “Me tiene detenida injustamente”, dijo, al referirse al fiscal encargado del caso.

La mujer, quien está detenida desde agosto pasado, se negó a volver a declarar ante el fiscal Raúl Garzón. Señaló que las muertes fueron “intencionales”, pero insistió en que ella no es responsable de la muerte de los recién nacidos.

Los nuevos abogados pidieron la separación del funcionario judicial, luego de que la enfermera lo acusó de “estar empecinada” con ella.

“Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra de mí. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, dijo la mujer en la entrevista.

Seguidamente, señaló que un compañero suyo estuvo en todos los partos practicados entre marzo y junio, meses en los que ocurrieron las muertes de los bebés.

Se recordó que en la indagatoria le dijo al fiscal: “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”.

“Hay autopsias que dicen que dieron potasio elevado. Cuando me leen los hechos, en algunas autopsias de los bebés no especifica que sea potasio. Lo único que dice es que se pudo haber administrado potasio u otra sustancia”, agregó, tras asegurar que no se puede confundir la vitamina K con el potasio.

Las investigaciones permitieron determinar que en el caso de dos de las bebés que murieron el 6 de junio pasado registraron un cuadro de “hiperpotasemia” (exceso de potasio en el cuerpo) que fue “inyectado de manera intencional”. - Foto: Getty Images

Según detalló, las ampollas de un mililitro estaban guardadas en una vitrina con llave, a donde también estaban las de vitamina k, que se aplica a los recién nacidos, pero que tienen envases de mayor tamaño.

Las investigaciones permitieron determinar que en el caso de dos de las bebés que murieron el 6 de junio pasado registraron un cuadro de “hiperpotasemia” (exceso de potasio en el cuerpo), que fue “inyectado de manera intencional”.

Las otras tres muertes fueron entre marzo y mayo y se hicieron estudios sobre los cuerpos exhumados.

La enfermera le manifestó al medio de comunicación que ya había advertido su preocupación por la posibilidad de que esa haya sido la causa de las muertes y que ya existían casos sospechosos en 2021. En ese sentido, señaló a “otra enfermera” que estaba con medicación psiquiátrica.

Pese a la defensa que ha asumido la mujer por su caso, las autoridades realizaron varios peritajes informáticos que habrían mostrado que Agüero buscó en Google cómo dosificar potasio y cómo hacerlo con insulina.

Igualmente, señalaron que se pudo evidenciar un cruce de llamadas telefónicas en las que habría mostrado su intención de trasladarse a vivir a Buenos Aires.

Reacción de los padres de uno de los bebés muertos

Tras conocerse esta declaración, Vanesa Cáceres y a Raúl Calderón, padres del bebé que murió el 18 de marzo de 2022, señalaron al Noticiero Doce que la mujer “tira manotazos de ahogado. Ahora culpa a un compañero, lo hubiera dicho ante el fiscal y no lo hizo”.

“Sus compañeros dicen que todos tienen acceso a los bebés, está dejando expuestas las contradicciones en su relato, en las de su familia”, señaló la madre del menor, tras indicar que la enfermera y su familia “se siguen contradiciendo”.

Dijo que se sorprendió la “tranquilidad” con la que Agüero habló ante los medios, luego de indicar que “nosotros que no estamos en el mundo de los medios nos ponemos nerviosos y ella, sabiéndose inocente, habla con la tranquilidad de una persona siniestra”.

“Nos da mucha impotencia escucharla hablar, a nosotros nos cambió la vida totalmente y ella habla con esta tranquilidad que es llamativa”, añadió.

Sin embargo, aseguró que “acá había personas que quisieron hacer sus jugadas en el Fuero Anticorrupción y no pueden tener impunidad”.

La hipótesis apunta a que la enfermera era quien les daba el “cuarto pinchazo” a los bebés: los tres de rigor son las vacunas para la hepatitis B y la BCG, y en medicación, la vitamina K. El cuarto habría sido el de potasio.

En el proceso están vinculados el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama (por omisión de los deberes de funcionario público); la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís; las exjefas de áreas del hospital, Marta Gómez Flores y Adriana Morales (todas por incumplimiento de deberes de funcionario público y por falsedad ideológica).