Médicos pusieron clásico del reguetón en plena cirugía y el paciente no pudo evitar mover el cuerpo

Una cirugía con un alto nivel de “flow” se hizo viral en redes sociales. Se trata de un grupo de médicos en Ecuador que se encontraba en medio de un procedimiento quirúrgico, cuando decidió musicalizar el procedimiento con un clásico de la música urbana, sin imaginar la reacción de su paciente.

Ya es conocido que los cirujanos muy frecuentemente ponen música para aumentar su nivel de concentración y reducir el estrés, sobre todo cuando son intervenciones extensas. Sin embargo, una operación de rutina se convirtió en toda una novedad de las redes sociales.

Una de las profesionales de la salud que integraba el equipo de cirujanos logró grabar el momento en que el paciente, en plena cirugía, comienza a mover partes de su cuerpo tras escuchar la canción Yo Voy del famoso duo de música urbana, Zion y Lenox junto al uno de los líderes del género Daddy Yankee.

“Cuando el paciente le pone flow al quirófano”, escribió la profesional identificada en TikTok como @daitita2107.

En la publicación se puede observar al paciente con su cuerpo totalmente cubierto debido a los protocolos quirúrgicos, mientras tanto, al ritmo de reguetón va moviendo lo que parecen ser sus manos.

El particular momento que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones desató una ola de comentarios en TikTok, ya que el hecho se prestó para realizar todo tipo de bromas. Por otro lado, algunos manifestaron nerviosismo a ver el movimiento en plena intervención.

Un gran número de internautas se sintieron identificados con aquel paciente, puesto que en medio de sus cirugías también reprodujeron canciones inevitables de emitir un movimiento o cantar.

“Tal vez muero y hay que morir feliz 😏”; “Fácilmente sería yo jajaj”; “Si fui cuando me operaron jajajaja yo cante y cante y moviendo las manos así”; “Si me están operando y ponen reggaetón buscan que me levanten a sacar los prohibidos”; “😂 Quién se resiste”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Aunque no se sabe qué procedimiento se le estaba realizando al paciente, al parecer, fue exitoso, situación que alegró a los miles de usuarios que le hicieron seguimiento a este caso.

Mientras tanto @daitita2107 continuará compartiendo con sus seguidores esas anécdotas en medio de su labor y que en su mayoría son protagonizadas por pacientes.

Está demostrado científicamente que la música tiene repercusiones en el estado de ánimo y los niveles de estrés de las personas. Por esa razón es muy utilizada en el entorno médico, en especial las salas de cirugía, esto puede representar unos beneficios para los profesionales y pacientes, así lo explica el portal Healthy Children.

“Muchas personas encuentran que la música familiar es reconfortante y tranquilizante. De hecho, la música es tan eficaz para reducir la ansiedad, que a menudo se usa en entornos dentales, preoperatorios y de radioterapia para ayudar a los pacientes a enfrentar sus preocupaciones acerca de los procedimientos”, explica.

Por esa razón es importante elegir la música adecuada para el momento que se esté viviendo, la recomendación es utilizar la música de ritmos lentos con volumen moderado. - Foto: Getty Images

A nivel físico, la ansiedad genera implicaciones significativas. Por ejemplo, se puede presentar un desgaste que lleva a que la persona se sienta agotada y fatigada, es decir, muy baja de energía.

La música relajante puede representar una muy buena opción para controlar los niveles de ansiedad, así lo explica el portal experto en temas de salud, Healthline.

“Escuchar música tiene un efecto relajante en el cuerpo. “La música instrumental lenta puede inducir una respuesta de relajación al ayudar a reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, al igual que las hormonas del estrés”, precisa.

Por esa razón es importante elegir la música adecuada para el momento que se esté viviendo, la recomendación es utilizar la música de ritmos lentos con volumen moderado.