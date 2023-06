Milagro en el mar: pasajera de crucero es rescatada luego de caer al agua en República Dominicana

La mujer salió inerme del accidente y no requirió de atención médica.

Una montaña rusa emocional. Así describen los pasajeros del barco Mariner of the Seas lo que vivieron desde que la tripulación les informó que una pasajera había caído al mar.

En un primer momento, a todos los invadió el asombro e incertidumbre sobre el estado y paradero de la mujer, quien no ha sido identificada, de acuerdo con el canal Fox 35.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, la pasajera cayó hacia las 5:44 p. m. a 27 millas náuticas de Punta Cana, República Dominicana.

Apenas se supo del incidente, la tripulación y las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda y rescate, según un boletín oficial.

La salvación de la mujer es algo excepcional, pues solo 28 por ciento de quienes sufren estos accidente salen con vida de ellos. Twitter @matthew_kuhn - Foto: Twitter @matthew_kuhn

Personal del buque se lanzó al mar en un pequeño bote, en el cual fue posible hallarla en el vasto océano y llevarla de vuelta a bordo.

La pasajera, de quien solo se sabe que reside en Estados Unidos, salió ilesa del accidente y no requirió de ninguna atención médica, aunque luego fue sometida a exámenes en un hospital por precaución.

Instantes antes, los demás pasajeros contemplaban desde los balcones de sus habitaciones lo que pasaba.

“Cuando se vieron las balsas salvavidas y el humo, pensé que alguien acababa de morir”, le dijo a Fox 35 Matthew Kuhn, uno de los pasajeros, quien viajaba en el crucero con su familia.

La conmoción fue total, señaló, porque todo hasta ese momento había transcurrido con total tranquilidad.

El accidente se produjo frente a la costa de Republica Dominicana. - Foto: Corbis via Getty Images

“Fue increíble ver a los pasajeros en su balcón. Todos estaban tratando de ayudar, y el equipo fue muy receptivo con todos”, explicó.

El viajero también relató que, tras los instantes de desasosiego, cuando la pasajera fue rescatada, todos empezaron a celebrar con aplausos y gritos de júbilo.

“Pasamos de ‘probablemente no la van a encontrar’ y ‘están recuperando el cuerpo’, a ‘¡m***, la encontraron y está viva!”, explicó Kuhn.

“Cuando la encontraron la gente se vio invadida por una sensación de alivio, de poder decir: ‘Ok, nadie murió en el crucero’”.

De acuerdo con el New York Post, los pasajeros no estaban del todo descaminados en sus malos presentimientos iniciales.

Cifras de la Cruise Lines International Association exponen que solo un 28 % de los pasajeros que caen al mar son rescatados sanos y salvos, de acuerdo con un seguimiento a estos incidentes realizado entre 2009 y 2019.

Los pasajeros aseguran que hubo un momento en que creyeron que la pasajera estaba muerta. - Foto: MinComercio

En una historia con final feliz, el crucero siguió con su itinerario y estará de vuelta a Port Cañaveral el próximo primero de julio.

En las noticias de los últimos meses se han registrado varios de estos incidentes.

En diciembre pasado, una mujer a bordo del crucero MSC Grandiosa cayó por la borda, momentos después de que la embarcación emprendiera su viaje de regreso de Ocean Kay Bahamas a Florida.

Infortunadamente, ella no tuvo la misma buena suerte que la pasajera del Mariner of the Seas, pues fue encontrada sin vida a 18 millas de Port Cañaveral, Florida.

Un comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos informó que la pasajera de 36 años, quien no fue identificada, presentaba graves heridas.

Un mes antes, James Michael Grimes también había sufrido un accidente similar en el buque Carnival Cruise, que navegaba por el Golfo de México. Fue hallado 20 horas después, también muerto.