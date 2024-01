Milei aprovecha homenaje a víctimas del Holocausto para exigir a Hamás liberación de secuestrados: “Argentina no se silencia frente al terror”

“Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamás y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros once compatriotas”, indicó Milei durante la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.