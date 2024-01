Javier Milei arrasa en reproducciones con el video de su discurso en Davos y así saca pecho

Javier Milei está feliz. Su discurso en el Foro Económico Mundial sacudió no solo a sus espectadores en ese organismo, sino a muchos seguidores en el mundo entero. Con un mensaje en X (Antes Twitter), el presidente argentino dejó un mensaje en el que comparte ese sentimiento. “A los que NO LA VEN, sugiero que no se les ocurra mirar el cuadro adjunto con el ranking de reproducciones de los discursos en el WEF...”. Abajo publicó el listado de reproducciones. Su video es el número uno de lejos, casi quintuplicando el discurso de bienvenida, que es el segundo.