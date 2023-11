Milei extiende invitación a Lula para su toma de posesión, según la cancillería brasileña

Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de “corrupto” y “comunista”.

Otra cosa es la persona

Mondino subrayó la “importancia que tiene firmar cuanto antes” el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque suramericano del que Milei amenazó con retirar a Argentina. Una visita de Lula a la ceremonia de cambio de mando en Argentina no está, sin embargo, garantizada, indicó Vieira, quien señaló que el líder izquierdista no ha visto la carta de Milei y los dos líderes no han conversado telefónicamente.