“Monaguillo de Putin”: el reclamo que le hizo el papa Francisco al patriarca ortodoxo ruso

El papa Francisco, como patriarca de la Iglesia Católica, ha sido una de las personalidades religiosas que mayor preocupación ha mostrado frente al conflicto bélico que se desarrolla ahora mismo en el oriente europeo, entre Rusia y Ucrania.

Desde que el Kremlin (Gobierno ruso) ordenó la invasión en su país vecino, Francisco decidió salir con un mensaje de reflexión en el que le pide a Rusia que detenga su arremetida contra los ucranianos, haciendo un llamado de paz.

Sin embargo, pensamiento contrario es el que tiene el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, quien se ha mostrado afín a las intenciones del Kremlin y a la continuación de la guerra como tal.

Por esto, en medio de una entrevista que Francisco dio al medio italiano Corriere della Sera, el Sumo Pontífice aseguró tajantemente que no cree que el Kirill (conocido también como Cirilo I), sea la esperanza que el mundo tenga para que a Vladimir Putin se convenza de que la guerra no es el camino y que ya es hora de acabar con ella.

“Hablé con Kirill durante 40 minutos por zoom. Los primeros veinte con tarjeta en mano me leyó todas las justificaciones de la guerra. Escuché y le dije: no entiendo nada de esto”, dijo Francisco.

El papa Francisco reveló que mantuvo una charla con el patriarca Kirill en la que le reclamó su posición en el conflicto Ucrania - Rusia y le advirtió que "No se convirtiera en el monaguillo de Putin" pic.twitter.com/ONv62N0GWg — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) May 4, 2022

Luego, mencionó que lo cierto es que las razones dadas por el Kirill no eran lógicas, simplemente porque no defendían la paz y la vida, sino las intenciones del Kremlin y sus objetivos con la guerra en Ucrania.

“Hermano –le dijo Francisco-, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús, somos pastores del mismo pueblo santo de Dios”, agregó.

Y luego le recordó que “por eso debemos buscar caminos de paz, para poner fin a los disparos de armas”, y que era totalmente irracional que la Iglesia Ortodoxa le siguiera el juego de la guerra, la violencia y el odio a Putin, teniendo en cuenta que “el Patriarca no puede transformarse en monaguillo de Putin”.

“Tenía una reunión programada con él en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora él también está de acuerdo: paremos, podría ser una señal ambigua”, añadió Francisco.

Por otra parte, el Santo Padre también mencionó que, aún sin el apoyo de los ortodoxos, ha intentado y seguirá intentando por todos los medios reunirse con Vladimir Putin en Moscú, ya que cree que su trabajo como Sumo Pontífice de los católicos es buscar, precisamente, que el amor de Dios y su paz se propaguen por la Tierra.

“Quería hacer un gesto claro para que todo el mundo lo viera y para ello acudí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran, dije “por favor, paren”. Y luego le pedí al cardenal (Pietro) Parolin (secretario de Estado de la Santa Sede), después de veinte días de guerra, que le enviara a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú. Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo”, explicó el Papa.

Asimismo, respondió a los críticos que aseguran que es mejor que visite antes Kiev (capital de Ucrania), recordándoles que en este momento es más importante hablar con el victimario primero (Putin), ya que es en Rusia donde se encuentra la raíz del conflicto y son ellos los que pueden acabar directamente con la guerra.

“No voy a Kiev por ahora. Envié al Cardenal Michael Czerny, (prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral) y al Cardenal Konrad Krajewski, (limosnero del Papa) que fueron allí por cuarta vez. Pero siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin. Pero yo también soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta”, concluyó.

