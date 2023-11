Mujer arranca pedazo de piel a manicurista para no pagarle unas uñas acrílicas

Sin embargo, una vez la manicurista terminó de ponerle las uñas a la mujer, esta dijo que no estaba de acuerdo con el trabajo realizado y que no iba a pagarle. Motivo por el cual intentó abandonar el local, como si nada.

Tras el bochornoso hecho, algunos internautas comentaron: “Ojalá se hayan asegurado de que ‘lady mordidas’ esté vacunada y no tenga rabia (…) La chica aún puede levantar cargos. Lamentablemente nuestra Policía no está preparada para estos casos… ni para ningún otro (…) Así es el modus operandi de mucha gente; salen con que no les gustó y no quieren pagar (…) Justo así son los que se creen de la alta. Creen que diciendo que no les gusto ya están exentos de los pagos!!”.