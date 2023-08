Mujer busca a su familia biológica luego de enterarse de que fue robada y vendida

Entre muchas de las cosas que una persona da por seguras están la paternidad y maternidad, lo cual se puede comprobar de manera anecdótica por medio de fotografías familiares o cuando las mamás se reúnen para hablar de sus historias de embarazo. No obstante, existen casos en donde, de manera particular, los hijos descubren que no comparten lazos biológicos con las personas que los han cuidado durante toda la vida.

Angélica Márquez, mexicana de nacimiento ha sido tendencia en las redes sociales ya que a sus 44 años se enteró por medio de una allegada de la familia adoptiva, que su proceso no fue legal. Esta persona, relata el medio Telediario, le dijo que ella había sido arrebatada de su familia biológica y vendida a sus padres adoptivos.

La mujer fue raptada de su casa con la intención de que los padres biológicos pagaran por su liberación. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Márquez, dispuesta a conocer la verdad, le dio uso a la plataforma de Tik Tok para encontrar a su familia biológica, en donde grabó un video contando su experiencia y algunos datos de valor que puedan servir en la búsqueda de sus verdaderos padres. La historia ya es viral en las plataformas digitales al interior de México.

El video que consta de casi tres minutos y ya ha recibido más de 80 mil ‘me gusta’, ha rebasado los cinco mil compartidos en el cual se evidencia a la mujer realizando varias confesiones acerca de su vida y este nuevo proceso que ha querido afrontar.

“Es un tema muy fuerte y es un tema muy doloroso para mi, enterarme de que a lo mejor no fui adoptada si no que fui robada y que a lo mejor hay una familia que me estuvo buscando, de ser cierto todo esto”, ha sido una de las declaraciones que la mujer ha dado en medio de su cuenta de Tik Tok.

¿Qué más contó Angélica?

Según lo que la mexicana relata, la amiga de la familia que le reveló la situación, fungió como intermediaria para su adopción y, con base en lo que le confesó, la menor se encontraba en una casa en la colonia Roma envuelta en telas sucias y en condiciones precarias.

Allí, los padres adoptivos decidieron cuidarla ya que desde hace un buen tiempo habían querido tener una niña. Según la primera versión de la historia, los secuestradores le dijeron a los padres adoptivos que la mamá había decidido regalarla porque no se podía hacer cargo de ella.

Márquez aseveró que “Yo de lo que tengo conocimiento, es de que al inicio mi mamá biológica era extranjera y me regala o me da en adopción porque ya no podía regresar con un bebé en brazos, a esta persona que me da, el busca una intermediaria que era una vecina de él en esos años. Ella le dice a mi mamá adoptiva que en su trabajo había alguien que estaba regalando una niña y mis padres adoptivos estaban buscando tener otro hijo pero ya no podían iban a este domicilio a conocerme”.

La historia se pone más tensa luego de que la mujer conociera que el plan A de los ladrones era pedir una alta suma de dinero por el rescate de la menor pero que, al no salir el plan como esperaron, decidieron poner en venta a la niña y allí los padres adoptivos la ‘reclamaron’ sin saber cómo habían logrado la custodia de la menor.

La policía mexicana ha hecho el llamado para que los padres biológicos de Angélica denuncien el hecho. | Foto: Getty Images / Thomas Trutschel