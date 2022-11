Mujer descubrió la infidelidad de su esposo por medio del bluetooth de su carro; el video se hizo viral

Un video se ha hecho viral en las redes sociales, donde se ve a un hombre que delata su infidelidad reproduciendo un audio de lo que parece ser su amante, estando fuera del vehículo donde tenía enlazado el bluetooth de su teléfono.

Los hechos habrían sucedido en México, donde, según el video, un hombre toma su dispositivo móvil y sale del vehículo donde se encontraba con su pareja a escuchar un mensaje de audio (nota de voz) que le ha enviado alguien a su celular.

Al salir del vehículo, la pareja decide grabarlo y se da cuenta de que el bluetooth del carro seguía conectado al celular de su esposo, quien estando fuera del vehículo, reprodujo el audio una y otra vez, pues no podía escucharlo, ya que el sonido estaba saliendo por los parlantes del carro.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?”, dice la mujer en la nota de voz, “nos vamos a ver hoy o qué?” agregó la joven que era escuchada por la esposa dentro del carro.

El hombre reprodujo el mensaje dos veces, y cuando iba a hacerlo una tercera vez, se dio cuenta de que el sonido estaba saliendo dentro del carro y su esposa lo había escuchado todo.

El video fue publicado por una cuenta de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar, algunos usuarios criticaron al hombre por su infidelidad, y celebraron la astucia de la mujer al grabar el hecho.

“Lástima que no está el video completo con la reacción de la esposa frente al tipo”, “más estupidez es que ella lo perdone”, “Sin necesidad del audio ya se había delatado al salir del carro”, “tarde o temprano las mentiras se descubren”, comentaron algunos usuarios en la publicación.

El video se volvió viral y logró más de 100 mil visualizaciones en cuestión de segundos.

Otros casos de infidelidad

Otro presunto caso de infidelidad se volvió viral hace un par de meses en TikTok, la red social en donde la mujer compartió lo ocurrido con sus seguidores.

La mujer asegura que iba con su pareja en el vehículo y que empezó a sonar su celular , Sin embargo, mientras avanzaban en el carro, al hombre le seguía entrando la llamada, supuestamente de un “Desconocido”. No obstante, asegura la usuaria Katherine Perales, que le pareció sospechoso un error de ortografía.

Cuenta que como tal, al observar bien, se percató que como tal decía era “Desconosido”, pero con la letra S. Pues bien, en realidad se trataba del número celular de la ex del hombre.

Hace unos años otro caso de infidelidad se viralizó por todo internet. A través de TikTok, en 2019 una pareja de novios estaba preparada para recibir la bendición y pactar su amor, pero lo que empezó como un evento familiar y simbólico, terminó en la declaración y exposición de una infidelidad de parte de uno de los festejados.

En esta ocasión, fue el novio quien no se quedó callado y reveló que la mujer con quien iba a contraer nupcias le fue infiel.

Antes de que se destapara todo, la dupla de novios ingresó al lugar donde se iba a contraer el acto matrimonial. Como en la mayoría de estas celebraciones, hubo aplausos de bienvenida, gritos y ovaciones, pero las manifestaciones cambiaron cuando de la nada apareció una pieza de video al fondo del salón de encuentros.

En un principio, se estaba proyectando una imagen de corazones y representativa para la ocasión, pero esta desaparece y de inmediato se adhiere el video de la prueba de la infidelidad.