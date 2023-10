Mujer descubrió que implante anticonceptivo instalado en su brazo se movió hasta su corazón: “Es aterrador, no le ha pasado a nadie más”

En los días siguientes las cosas empezaron a cambiar. Cloe Westerway comenzó a experimentar palpitaciones del corazón, sudoración excesiva y síntomas de acidez estomacal e inmediatamente supo que algo no estaba del todo bien.

Cuando los médicos intentaron extraer el implante, hubo un problema: no pudieron encontrarlo, y las exploraciones posteriores revelaron que la varilla de 1,5 pulgadas se había aventurado en su arteria pulmonar.

“Sabes… ¿Y si no lo sacan? ¿Qué pasa si sabes que no sobrevivo? ¿O qué pasa si ocurre más daño? Es bastante aterrador. En realidad, esto no le ha pasado a nadie más”, agregó.