“Pensé que era una infección”: mujer no sabía que estaba embarazada y dio a luz en la parte de atrás de una ambulancia

Con pruebas de foto y video, no se veía que Faye tuviera su vientre inflamado y no mostraba ningún signo prominente de que estaba embarazada, ningún signo obvio que comprobara que estaba en su último trimestre.

White, que tiene un hijo de dos años, Brody-Chase, y que perdió otro bebé a las 18 semanas, dijo que este embarazo no se parecía en nada a los demás. La madre explicó que su ciclo menstrual había sido normal antes del parto y no tenía panza visible.

La mujer reconoció síntomas de reflujo ácido leve, que es común durante el embarazo, pero no generó ninguna señal de alerta, según NY Post . “La vida era muy normal hasta que una mañana me desperté con un chorro de agua gigante”, aseguró la joven.

“Mi amiga visitó bancos de bebés, la partera me consiguió bits, mi amiga entró en Facebook y me consiguió bits para que yo pudiera configurar las cosas”, aseguró la mujer, “muchos miembros de mi familia me pidieron que creara una lista de deseos y muchos compraron cosas allí. No tuve que comprarle mucho. Los pañales fueron donados por el hospital”, agregó.