Mujer embarazada de 8 meses busca al padre de su hijo por las redes: “No sé ni el nombre”

Sarah-Jayne Snow, una joven británica que se encuentra en embarazo, usó sus redes sociales para averiguar por el que sería el padre de su bebé, de quien no recuerda el nombre. “¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife el 5/6 de agosto?”, escribió Sarah en su cuenta de Instagram, en donde ha compartido información sobre su proceso.

La mujer ha compartido en su cuenta de TikTok imágenes de su embarazo y ecografías. - Foto: Imagen de @sarah.jayne.snow

¿Qué pasó?

La joven compartió que conoció a un joven en esas fechas en España, pero no recuerda su nombre porque ambos habían bebido mucho alcohol esa noche y solo pasaron una noche juntos.

Eso sí, tiene una foto de la que se puede obtener alguna información y, según dice, sabe que el joven “trabaja en el centro comercial Braehead (o trabajaba, ya no estoy segura)”.

Sarah se encontraba en Tenerife disfrutando de sus vacaciones cuando esto sucedió.

Una noche

De acuerdo con declaraciones de Sarah en el diario británico The Sun, se trató de un encuentro que ninguno planeaba repetir, algo de una noche: “Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo”.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, de 29 años, ella se encontraba en la playa Las Américas y el joven, quien tenía 19 años, insistió en hablarle para conocerla. - Foto: Imagen de @sarah.jayne.snow

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, de 29 años, ella se encontraba en la playa Las Américas y el joven, quien tenía 19 años, insistió en hablarle para conocerla. Sarah estaba en Tenerife de vacaciones con su hermana y la foto la tomó para hacerle saber a ella que estaba bien y con quien estaba: “Tomé la foto para decir que estoy a salvo y que pronto estaré en casa”.

Las reacciones de la gente son de todo tipo, algunas personas responden con gracia, con comentarios como: “Las redes sociales están fuera de control. Trae de vuelta los viejos buenos tiempos cuando no podían encontrarte”. “¿Es esto una broma o hablas en serio?”, dice un usuario incrédulo, mientras que alguien más añade: “Si no intercambiaron números... quería olvidarte”, o “Lo que pasa en Las Américas, queda en Las Américas”.

Steve

La publicación que tiene más de dos millones también recibió varios comentarios de muchas personas que responden, probablemente en broma, dándole un nombre y diciendo que es alguien que falleció recientemente.

“Era mi amigo Steve que murió hace poco, jugábamos juntos fútbol”, dice alguien; otras personas responden cosas como: “Estuve en el funeral de Steve el viernes, fue muy triste”; “Es mi primo Steve, murió en un accidente de carro apenas dos semanas, descansa en paz”; “sí es Steve, desafortunadamente él murió”.

Las respuestas de Sarah

Por supuesto, muchas personas criticaron el hecho de que la pareja no hubiera utilizado métodos anticonceptivos, y ante una persona que le contestó a la joven si conocía los métodos de anticoncepción, la joven contestó: “Imagina si los métodos de anticoncepción fallan”.

Por supuesto muchas personas criticaron el hecho de que la pareja no hubiera utilizado métodos anticonceptivos, ella respondió. - Foto: Imagen de @sarah.jayne.snow

Más adelante añade: “¿Qué dirías si te cuento que la pastilla anticonceptiva no me funcionó, y no funciona, si has tenido sexo el día que ovulas?”, luego explica: “perdón por no abortar a mi hermoso bebé, y me imagino que te disgustará, pero será un niño muy querido por su mamá”.

La joven asegura que el bebé nacerá dentro de unas seis semanas y que espera poder hacer algunas pruebas de ADN en ese momento.